IMMORTALS OF AVEUM ARRIVA OGGI

Oggi, Electronic Arts e Ascendant Studios hanno lanciato Immortals of Aveum, uno sparatutto magico in prima persona single-player, basato sull'innovativa tecnologia Unreal Engine 5.1 e ambientato in un originale universo fantasy. Sviluppato da un nuovo studio AAA indipendente composto da pluripremiati veterani del settore e pubblicato sotto l'etichetta EA Originals, Immortals of Aveum mette i giocatori in un universo fantasy spettacolare e cinematografico che combina personaggi moderni e una campagna incentrata sulla storia con un'intensa azione basata sulla magia, l'esplorazione del mondo e la risoluzione di enigmi. Evoca il tuo potere, ferma la Sempiguerra e salva i regni a partire da ora su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite EA App, Steam ed Epic Games Store in tutto il mondo.

Immortals of Aveum racconta la storia di Jak (Darren Barnet), che scopre di essere un "Advenuto'" dotato di poteri magici e si ritrova a malincuore nel bel mezzo dell'imperversante Sempiguerra. Reclutato sotto la tutela del potente Generale Kirkan (Gina Torres) e di un ordine d'élite di maghi da battaglia chiamati Immortali, Jak deve padroneggiare tutti e tre i colori della magia: blu, verde e rosso. Con potenti maghi e legioni di soldati su entrambi i fronti della Sempiguerra, Jak e gli Immortali devono scoprire i misteri del travagliato passato di Aveum, se vogliono sperare di ribaltare le sorti della Sempiguerra e sconfiggere Sandrakk, il potente signore della guerra di Rasharn e il suo misterioso luogotenente, noto semplicemente come La Mano.

"Ho fondato Ascendant Studios con l'obiettivo di creare uno sparatutto magico in prima persona che vi faccia sentire come un potente mago da battaglia", ha dichiarato Bret Robbins, CEO e Game Director di Ascendant Studios. "Abbiamo costruito un team di livello mondiale, imparato l'Unreal Engine 5 e creato da zero un sistema di combattimento e una storia incredibili, il tutto durante le avversità del Covid. È stata la migliore esperienza della mia vita professionale. Con l'aiuto dei nostri partner di EA Originals, siamo riusciti a realizzare i nostri sogni e a trasformare questa idea folle in realtà. Speriamo vi piaccia!".

Immortals of Aveum spinge i giocatori in un gameplay spettacolare e ricco di azione, mettendo alla prova le loro abilità in combattimenti veloci e fluidi, facili da imparare e soddisfacenti da padroneggiare. Legioni di forze rasharniane ostacolano i giocatori, che imparano a scatenare oltre 25 diversi incantesimi unici, combo studiate e contromosse tempestive. Grazie a un profondo sistema di progressione con oltre 80 talenti unici, ci sono innumerevoli modi per costruire i personaggi e ancora più modi per sconfiggere i nemici. I giocatori saranno ricompensati per aver sperimentato diversi stili di gioco e potranno aspettarsi un'esperienza di gioco frenetica e sopra le righe, in cui la magia è al centro sia dell'attacco che della difesa.

Al di là dei combattimenti, il mondo di Aveum offre un universo fantasy unico, ricco di storia, enigmi e ambientazioni particolari. Dalle lussureggianti foreste di Lucium, alle cime innevate di Kalthus e alle grotte di lava di Calderas, esplorate oltre una dozzina di biomi diversi pieni di nemici vivaci, contenuti secondari, combattimenti con i boss e molto altro. Vivete una storia emozionante con personaggi di grande spessore, con le voci di Gina Torres nel ruolo del Generale Kirkan (Firefly, Suits), Darren Barnett nel ruolo di Jak (Never Have I Ever, Gran Turismo), Antonio Aakeel (Slow Horses, I Came By) nel ruolo di Devyn e Lily Cowles (Roswell, New Mexico, Call of Duty: Black Ops Cold War) nel ruolo di Zendara.

"Ascendant Studios ha abbandonato le convenzioni degli FPS con Immortals of Aveum", ha dichiarato Jeff Gamon, direttore generale di EA Partners. "Sin dall'inizio di EA Originals, nel 2016, abbiamo sostenuto gli studi che stanno forgiando nuovi modi di giocare, che non hanno paura di stravolgere e che sono in missione per creare titoli di alta qualità ed emozionanti per i giocatori. Tutti noi di EA siamo felici di vedere i giocatori mettere da parte le armi conosciute, prendere un Sigil e brandire la magia della battaglia in questo blockbuster nuovo, stimolante e ricco d'azione del talentuoso team di Ascendant!".

Immortals of Aveum è disponibile da oggi su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite EA App, Steam ed Epic Games Store al prezzo di 59,99 euro (PC) e 79,99 euro (console). I giocatori che acquisteranno l'edizione Deluxe al prezzo di 69,99 euro (PC) e 89,99 euro (console) riceveranno un sigillo unico, tre anelli, due bracciali e tre totem; tutti pezzi preziosi nella lotta per salvare Aveum.* I membri di EA Play Pro avranno accesso all'edizione Deluxe su EA App.

