Sociable Soccer 24 arriva su PC e console

Tower Studios ha confermato che la sua tanto attesa serie Sociable Soccer verrà lanciata su tutte le principali piattaforme PC e console entro i prossimi mesi.



Il titolo multi-milionario ha goduto di molto successo negli ultimi anni, ex #1 nella classifica su Apple Arcade, e i giocatori PC e console saranno presto in grado di sperimentare le emozioni del gioco di calcio multiplayer più emozionante che verrà lanciato dalla serie “ Sensible Soccer ” di Jon Hare, serie che è uscita alla fine del secolo scorso.

Ora, come proprietario e direttore creativo di Sociable Soccer, Hare spera di affrontare testa a testa EA Sports FC ed eFootball contrastando il loro sontuoso, ma prevedibile, gameplay in stile simulazione, con il grintoso ed emozionante multiplayer online e offline in stile arcade e un intero nuovo mondo calcistico nel quale immergersi.

Tutti i giocatori che hanno acquistato la versione Steam Early Access di Sociable Soccer riceveranno il gioco gratuitamente quando verrà lanciato a Novembre.

Le versioni per console seguiranno a ruota la versione per PC con uscite sfalsate delle versioni Nintendo Switch, Playstation 5, Playstation 4, XBox Series X e XBox One, tutte ora allineate e pronte a lasciare il camerino per sfoggiare le loro abilità davanti alla folla.

Maggiori dettagli verranno rilasciati nelle prossime settimane.

“Tutti coloro che giocano a Sociable Soccer ricorderanno quanto è divertente battere amici e famiglia in una partita in grado di appassionare, ancora e ancora. è un gioco arcade veloce ed esilarante ambientato in un mondo di calcio reale, non una simulazione prevedibile e noiosa. Se preferisci che la tua vita sia stabile, raffinata e poco entusiasmante, resta dove sei. Se sei alla ricerca di qualcosa di nuovo, stilizzato, veloce e avvincente, allora benvenuto nel nostro socievole mondo calcistico.”

