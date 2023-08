World of Warcraft: Furia Incarnata di Dragonflight è disponibile

Mentre i campioni e le campionesse di Azeroth con i loro alleati draghi valutano le conseguenze della fuga di Iridikron alla fine di Fratture nel Tempo (10.1.5), devono anche prepararsi a ciò che succederà con le altre Incarnazioni, in particolare con il minaccioso Fyrakk, quando Furia Incarnata (10.1.7) diventerà disponibile il 5 settembre!



Furia Incarnata arriverà piena di funzionalità nuove e aggiornate, tra cui:

PROSECUZIONE DELLE MISSIONI DELLA STORIA E PROLOGO DELLA CAMPAGNA 10.2

Saranno disponibili i nuovi capitoli delle storie in corso, che si ricollegheranno a ciò che arriverà più avanti nel corso dell'anno con l'aggiornamento 10.2.



Giocatori e giocatrici avranno accesso ai nuovi capitoli della serie di missioni per riforgiare Tyr.



Infine, saranno giocabili delle missioni in cui lo Stormo dei Draghi di Bronzo cerca di risolvere gli attacchi portati dagli Infiniti ai flussi temporali durante gli eventi di Fratture nel Tempo (10.1.5)!

ALBA DEGLI INFINITI - MODALITÀ EROICA

La mega spedizione da 8 boss in modalità Mitica verrà divisa in due spedizioni disponibili in modalità Eroica.

NUOVE PERSONALIZZAZIONI

Saranno disponibili diverse nuove personalizzazioni da provare, tra cui:



Armatura Retaggio e serie di missioni associata per sbloccarla per gli Elfi della Notte e i Reietti .

e serie di missioni associata per sbloccarla per gli e i .



Nuove personalizzazioni da Eredar Man'ari sbloccabili per i personaggi Draenei con una serie di missioni speciale con il Profeta Velen.

sbloccabili per i personaggi Draenei con una serie di missioni speciale con il Profeta Velen.

Oltre alla nuova Armatura Retaggio, saranno disponibili nuovi tatuaggi per viso e corpo per i personaggi Elfi della Notte e nuovi colori della pelle per i personaggi Reietti.

NUOVI OBIETTIVI PUBBLICI: i Sovronirici

i Sovronirici Diverse zone di Dragonflight diventeranno sensibili al Sogno, facendo comparire nemici rari e missioni mondiali che rilasceranno una valuta speciale. Questa valuta potrà essere usata per abilitare dei benefici di zona e attivare eventi d'invasione del Sogno a Occhi Aperti simili alle Fenditure del Tempo.



I nemici rari potenziati dal Sogno potranno rilasciare emblemi vincolati all'account per equipaggiamenti (simili agli emblemi rilasciati dai nemici rari sull'Isola Proibita), diventando un'ottima fonte di oggetti per i personaggi secondari o giocatori e giocatrici di ritorno.

E molto altro! Potete trovare maggiori info nel blog post dedicato . Informazioni aggiuntive e aggiornamenti al PTR per la 10.1.7 durante il ciclo di test si trovano nei nostri forum In Development , oltre che sul sito web di World of Warcraft

