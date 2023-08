Vacanze outdoor? Energia assicurata con le power station e i pannelli solari Nilox

Turismo outdoor, che passione! Sono in aumento i dati sugli italiani che amano trascorrere le loro vacanze all'aria aperta, godendo di diverse esperienze che li mettono in contatto con la natura.

Camperisti, amanti di scampagnate della domenica e, più in generale, appassionati di viaggi outdoor devono poter contare su una fonte di energia che sia al contempo sempre presente e facilmente trasportabile.

La nuova gamma di power station portatili Nilox , predisposta anche per sfruttare l’energia solare, è la scelta ideale per chi vuole godere dello spirito dell'avventura all'aria aperta senza rinunciare ai comfort a cui è abituato: garantisce l’autonomia elettrica durante i viaggi in camper o in campeggio, così come in barca, nei campi base degli escursionisti, nelle case vacanza in montagna dove a volte l’energia può risultare più instabile, e in generale in tutte le situazioni in cui non si disponga di un allaccio alla rete elettrica.



La linea energy di Nilox permette di vivere off-grid, ovvero di staccarsi dalla rete elettrica all’occorrenza, mantenendo in funzione i propri dispositivi o piccoli elettrodomestici. A questo si aggiunge la possibilità di ridurre la propria impronta ambientale: le power station infatti possono essere ricaricate con i pannelli solari, con il vantaggio di usare energia rinnovabile ovunque ci si trovi.



