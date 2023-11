BLUETTI lancia AC70 Power Station per il Black Friday & Cyber Monday Frenzy

Novembre è il momento ideale per le offerte, e BLUETTI, pioniere nelle soluzioni portatili di alimentazione, offre sconti fino al 25% su vari prodotti di alimentazione durante la sua vendita del Black Friday & Cyber Monday dal 24 al 27 novembre. Puoi ottenere le migliori offerte su Power Station come AC180 con uno sconto di 200€ a 899€, AC200MAX con uno sconto di 200€ a 1.799€ e kit solari. Che tu stia cercando regali di Natale o ti stia viziando, questa è la tua occasione per risparmiare in grande.

Ma non è tutto! Preparati per la grande presentazione dell'ultima innovazione di BLUETTI: la Power Station AC70. In uscita il 12 dicembre, sia sul sito ufficiale che su Amazon, la AC70 promette di ridefinire le soluzioni portatili di alimentazione.

BLUETTI AC70: Una Potenza Ridefinita

Pesando solo 9,7 kg, la AC70 ha una capacità consistente di 768Wh, offrendo una potenza continua di 1.000W e un picco di 2.000W. Ha significativi miglioramenti rispetto al predecessore EB70 da 716Wh/1.000W: maggiore potenza di sollevamento, ricarica più veloce, funzione UPS e un design più user-friendly.

Versatilità e Prestazioni

Con una potenza di 2.000W, la AC70 può gestire dispositivi ad alta induzione come mini bollitori, asciugacapelli e piccoli utensili elettrici. Dotata di due prese di corrente AC da 230V, due porte USB-C ad alta velocità, due porte USB-A da 18W e una presa DC da 12V, è una scelta versatile sia per l'uso ricreativo che professionale. Che si tratti di lavori sul campo, feste in campeggio o fiere di strada, la AC70 ti copre.

Velocità di Ricarica Rapida

Ricaricare la AC70 è semplice con opzioni come corrente elettrica domestica, auto, generatori e pannelli solari. Portala all'80% in soli 45 minuti o caricala completamente in 1,5 ore utilizzando il cavo di ricarica AC incluso senza la necessità di un ingombrante adattatore. Collegandola a pannelli solari, puoi caricarla completamente in soli 2 ore con un'illuminazione solare ottimale, ideale per lunghi viaggi su strada e oltre.

Transizione di Alimentazione senza Interruzioni

La AC70 funge anche da unità di alimentazione di backup con una funzione UPS, garantendo una transizione senza soluzione di continuità in soli 20 ms in caso di interruzioni di corrente. I tuoi laptop, modem e router continueranno a funzionare senza intoppi nel caso in cui la rete vada giù.

Design Intuitivo e Controllo

La AC70 ha una maniglia incorporata per un facile trasporto. Il suo schermo LCD chiaro e grande mostra l'operazione in tempo reale, come potenza di carica e scarica, livello della batteria e altro ancora. Collegandosi via Bluetooth al tuo telefono cellulare, puoi anche utilizzare l'app BLUETTI per monitorare e regolare le impostazioni, come passare tra le modalità di carica Turbo, Standard e Silenziosa, o attivare la modalità ECO per risparmiare energia.

Alimentazione Affidabile per Ogni Esigenza

Costruita con celle di batteria al fosfato di ferro al litio sicure, la AC70 vanta un impressionante ciclo di vita di oltre 2.500 ricariche. BLUETTI la supporta anche con una garanzia quinquennale, rendendola un compagno robusto per varie situazioni, che tu sia all'aperto, affrontando emergenze a casa, in viaggio o vivendo fuori dalla rete elettrica.

Non perdere questa potente e conveniente unità di alimentazione di backup durante le offerte del Black Friday & Cyber Monday di BLUETTI. La AC70 arriva ufficialmente il 12 dicembre. Con BLUETTI AC70, il potere è sempre nelle tue mani, letteralmente.

Riguardo a BLUETTI

BLUETTI si impegna a promuovere soluzioni sostenibili ed energetiche verdi fin dalla sua nascita. Offrendo soluzioni di stoccaggio energetico ecologiche per uso sia interno che esterno, BLUETTI mira a fornire esperienze eccezionali per le nostre case, contribuendo contemporaneamente a un futuro sostenibile per il nostro pianeta. Questo impegno per l'energia sostenibile ha aiutato BLUETTI a espandere la propria presenza in oltre 100 paesi e guadagnare la fiducia di milioni di clienti in tutto il mondo.

