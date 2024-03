Vacanze in libertà le power station EcoFlow

Vacanze in libertà e in modalità ‘eco-friendly’ con le power station EcoFlow

Emissioni e impronta ambientale minime grazie all’energia solare

Se siete alla ricerca di un modo per godervi le vacanze in modalità green e senza limitazioni di consumo, le power station di EcoFlow, azienda leader nelle soluzioni energetiche portatili ed ecologiche, fanno al caso vostro! La tecnologia all’avanguardia di questi dispositivi vi permetterà di avere sempre a disposizione una fonte di energia affidabile e sostenibile ovunque vi troviate.

Che siate in spiaggia, in montagna o in camper, queste power station portatili vi consentiranno di ricaricare i vostri device, mantenere freschi cibi e bevande e illuminare il vostro spazio senza alcuna interruzione. E non preoccupatevi della durata della batteria: l’elevata autonomia e i sistemi intelligenti di gestione dell’energia assicurano prestazioni ottimali in qualsiasi ambiente.

Ma non è solo questione di funzionalità: le power station EcoFlow presentano anche un design elegante ed efficiente, che si adatta perfettamente alle esigenze dei viaggiatori on the road come voi. Ma la vera novità è che, grazie alla loro tecnologia solare, contribuirete a ridurre le emissioni di gas serra e a lasciare un’impronta ambientale minima durante la vostra vacanza ‘off-the-grid’.

Per i viaggi di una giornata le power station della serie EcoFlow RIVER 2 offrono prestazioni ottimali in qualsiasi ambiente, sono facili da trasportare - grazie al peso contenuto - e sono perfette per ricaricare telefoni, tablet e altri dispositivi mobile, assicurando fino a 1,8Kwh al giorno in abbinamento con un pannello solare nella versione RIVER 2 Pro.

Se vi apprestate, invece, a passare qualche giorno in camper, allora potreste optare per la serie EcoFlow DELTA che, nel modello top di gamma DELTA Pro, è in grado di alimentare dispositivi di grandi dimensioni come frigoriferi e condizionatori portatili fino a circa 4 giorni, per una potenza di uscita di 3.600W. Inoltre, dal 12 marzo al primo aprile, grazie alla promozione “Spring into Savings” sarà possibile risparmiare fino a 1.250 euro sulle power station EcoFlow di questa famiglia. Per tutto il periodo, infatti, i dispositivi della serie DELTA saranno scontati del 13% per il modello Max e del 10% nel modello base. Dal 1 al 11 aprile, poi, tutte le offerte della promozione saranno ancora disponibili per i “2024 EcoCredits Day”, evento annuale con cui EcoFlow celebra il raggiungimento di 1 milione di utenti registrati.

Entrambe le famiglie sono dotate di porte USB-C, USB-A e DC, nonché di prese CA, per garantire la massima compatibilità con tutti i vostri dispositivi elettronici.

Le power station di EcoFlow non solo forniscono una costante alimentazione elettrica, ma sono anche molto resistenti e possono sopportare condizioni difficili. In spiaggia, in montagna o in viaggio con il camper, l’energia solare diventa la vostra nuova migliore amica, offrendo indipendenza e rispetto per l’ambiente e garantendo la versatilità e la promessa di un’esperienza di viaggio più eco-friendly.

Quindi, se volete vivere la vostra avventura in modo green e senza limitazioni, scegliete le power station di EcoFlow e godetevi la libertà di viaggiare ovunque desideriate!