Svelato Kill Code: Parte 2 di Apex Legends: Resurrezione

Respawn Entertainment continua la miniserie di Apex Legends con il secondo cortometraggio, " Kill Code: Parte 2 ". Nel corso di questa serie, il mondo di Apex Legends sara` ulteriormente esplorato in modi nuovi e coinvolgenti, alzando la posta in gioco con cambiamenti che andranno ben oltre la prossima stagione. Il pubblico scoprira` la storia piu` profonda di Apex Legends e potra` viverla in prima persona a partire dalla prossima stagione, Apex Legends: Resurrezione.

Potete dare un'occhiata al trailer di lancio di Apex Legends: Resurrezione | Kill Code - Parte 2 qui: https://www.youtube.com/watch? v=99Y4QyBnfYw

In Kill Code: Parte 2 , Crypto entra in un frammento abbandonato di Revenant per indagare su alcuni inquietanti cambiamenti. Revenant sta perdendo il controllo di se stesso, ma per colpa di chi?

Il nuovo mini-episodio introduce Apex Legends: Resurrezione, in arrivo per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite EA App e Steam. Oltre al nuovo look di Revenant e alle sue abilita` letali, i giocatori potranno dare prova del proprio valore in Mixtape su Luna distrutta e dimostrare le loro abilita` nella nuova stagione delle Classifiche. Ulteriori dettagli arriveranno presto con il trailer ufficiale di gioco il 3 agosto.

