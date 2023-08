Apex Legends: Resurrezione nuovo gameplay trailer

Una mente distrutta riempie Revenant di una rabbia ancora maggiore, conferendogli un nuovo aspetto e nuove abilità letali che gli danno un netto vantaggio sulle prede. Revenant è sbloccato per tutti i giocatori per tutta la stagione, e possono completare una serie di sfide prima della fine della stagione per sbloccare Revenant in modo permanente.