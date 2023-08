Apex Legends: Resurrezione ora disponibile

La morte rinasce: EA e Respawn Entertainment hanno lanciato l'ultimo aggiornamento del loro pluripremiato sparatutto con eroi, Apex Legends: Resurrezione. Revenant ha un nuovo look e nuove abilità letali, ed è sbloccato per tutti i giocatori per tutta la stagione. I giocatori possono anche combattere in nuovi scenari per Mixtape su Luna distrutta, mettere alla prova le loro abilità in una nuova stagione classificata e terrorizzare i loro nemici con il Pass battaglia Resurrezione.

Scoprite il nuovo trailer del Battle Pass di Apex Legends: Resurrezione, che mostra le numerose skin, armi, emotes e altro che i giocatori possono acquisire, qui: https://www.youtube.com/watch? v=MRkO4ep5MgI

Con il nuovo Battle Pass Resurrezione, i giocatori possono mettere le mani su una serie di skin e armi leggendarie. Al livello 24, l'oscurità trionfa con la "Outlawed Tech" di Mad Maggie, mentre la novità di questa stagione è l'EVA-8 reattiva "Heart of the Divine" disponibile al livello 25 (entrambe si sbloccano automaticamente con l'acquisto del Premium Bundle). I giocatori possono scoprire il vero orrore al Livello 50 con "Pathfinder". Insinuandosi nell'ombra, i giocatori guadagneranno nuove cornici per i banner, emotes, charms per le armi, adesivi e altro ancora.

Apex Legends: Resurrezione è disponibile da oggi 9 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite EA App e Steam.

