Nintendo protagonista Bilboa Vertical Summer Tour 2023

Giunto alla sua seconda edizione, Infasil Freshgame è l’attività dell’estate che porta i videogames nelle più importanti località turistiche italiane.

Il brand sceglie il Bilboa Vertical Summer Tour come partner 2023 e sarà presente in tutte e 8 le tappe del tour lungo lo Stivale, per un mese all’insegna del divertimento.

In perfetta sintonia con il mood dell’iniziativa, Nintendo sarà provider unico dell’area Infasil Freshgame e sarà presente con postazioni di gioco per offrire a tutti i partecipanti la possibilità di mettersi in gioco con entusiasmanti sfide sportive interattive, restando comodamente all’ombra dello stand. Gli sportivi e gli appassionati di videogiochi potranno così scoprire e vivere un modo unico di fare attività fisica grazie alle caratteristiche uniche di Nintendo Switch e dei suoi esclusivi giochi.

Lo sport targato Nintendo firma lo stand Infasil Freshgame con:

Nintendo Switch Sports: la piazza virtuale che mette al centro dell’attenzione lo sport con partite a pallavolo, calcio, tennis, badminton, golf, bowling e chanbara da 1 a 8 giocatori.

Ring Fit Adventure: l’unico videogioco che consente di vivere un’avventura a base di fitness trasformando l’attività fisica in un momento di divertimento con gli esclusivi accessori per Nintendo Switch.

Nel corso di tutte le tappe, come da tradizione, Vertical Summer Tour propone le ospitate dei talent di Radio Deejay, media partner dell’evento, con tantissimi ospiti in calendario.

Infasil Freshgame e Nintendo saranno presenti nelle tappe di:

- Bibione, il 22 e 23 luglio, in compagnia dei Vitiello

- Castiglione della Pescaia, il 29 e 30 luglio, sempre con i Vitiello

- Cattolica, dal 1° al 3 agosto, con Rudy Zerbi e Andrea & Michele

- San Salvo, il 5 e 6 agosto, con Andrea & Michele e il sound di Dj Ciocca

- Barletta, dall’8 al 10 agosto, con Chicco Giuliani e Fargetta

- Paestum, il 12 e 13 agosto, insieme a Wad

- Sciacca, il 15 e 16 agosto, con Dj Shorty.

-

San Vito Lo Capo

, dal 18 al 20 agosto, con

Chicco Giuliani

e

Fargetta

