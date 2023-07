Tragedia a Napoli: Bambino ferito da colpo accidentale di pistola legale, indagini in corso

Dramma a Napoli: Bambino di 18 mesi ferito accidentalmente da una pistola legale, le indagini in corso. La città di Napoli è stata scossa da una tragica vicenda che ha coinvolto un bambino di soli 18 mesi. Durante una terribile fatalità, il piccolo è stato ferito da un colpo partito accidentalmente da una pistola legalmente detenuta dal nonno. L'incidente si è verificato a Pomigliano d'Arco, una località nei pressi di Napoli.

Il bambino è stato prontamente trasportato all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove attualmente è ricoverato in terapia intensiva. La prognosi è ancora incerta e gli specialisti stanno facendo tutto il possibile per garantire il suo recupero.

Le autorità competenti, in particolare la Squadra mobile di Napoli, sono al lavoro per condurre approfondite indagini sull'accaduto. È fondamentale comprendere come un tragico incidente del genere abbia potuto verificarsi nonostante la pistola fosse legalmente detenuta.

La pistola coinvolta nell'incidente è una Beretta calibro 6,35. Ora, gli inquirenti stanno analizzando attentamente l'arma e le circostanze in cui si è verificato l'incidente per ricostruire la sequenza degli eventi e determinare eventuali responsabilità.

Questa tragica vicenda ha suscitato grande preoccupazione e dibattito nella comunità locale e oltre. È fondamentale che tragedie di questo genere vengano evitate in futuro, adottando misure di sicurezza adeguate per la detenzione delle armi da fuoco.

