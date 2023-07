Diablo Immortal, nuova classe: il Cavaliere del Sangue è disponibile

La nuova classe di Diablo Immortal, il Cavaliere del Sangue, è disponibile da oggi ! La settima classe, disponibile in esclusiva per Diablo Immortal, porta alla luce il mostro che stava in agguato nelle ombre, per poter salvare Sanctuarium ancora una volta. Tutti i Cavalieri del Sangue sono addestrati in un antico stile di combattimento con la lancia padroneggiato dal loro Ordine a Gea Kul. Avendo una connessione eterea con gli altri Cavalieri del Sangue, devono essere resilienti e combattere l'oscurità interiore con uno specifico rituale per trattenere il loro potere e continuare a combattere le forze che minacciano Sanctuarium.

Come si gioca con il Cavaliere del Sangue: la classe Cavaliere del Sangue è disponibile gratuitamente per tutti i giocatori a partire da oggi!

Missione del risveglio: è possibile scoprire le origini dei Cavalieri del Sangue attraverso una nuova missione élite incentrata sulla storia e vivi il loro tormento, necessario per imbrigliare la maledizione ed evitare che si trasformino in schiavi privi di coscienza.

Abilità caratteristiche: il Cavaliere del Sangue è una classe da mischia ibrida che divora la vita dei suoi nemici, li intrappola nelle ombre frutto delle evocazioni ed elimina qualsiasi opposizione con armi ad asta da cavaliere.

Lama dell'Ombra : un attacco primario che può eseguire un fendente o lanciare un pugnale.

Sciame di Pipistrelli: evoca uno sciame di pipistrelli che infligge danni e si muove a comando.

Salasso: ruba salute ai nemici circostanti.

Abominio: uccide i nemici e assorbire il loro sangue per diventare più potente, facendo ottenere le abilità Flusso di Sangue e Pugni Frantumanti.

Spiedo: impala un nemico e stordisce quelli vicini.

Nube Mefitica: nebbie oscure offuscano il campo visivo dei nemici.

Nuove meccaniche di combattimento: ogni set di armi fornisce una postura ed è possibile ottenere effetti delle posture diversi cambiando le armi durante il combattimento. Gli effetti delle posture sono bonus attributi con un beneficio temporaneo e un tempo di recupero di 15-20 secondi quando la postura viene cambiata. Posture disponibili per ogni classe.

"È davvero elettrizzante poter finalmente introdurre il Cavaliere del Sangue a Sanctuarium," ha detto Peiwen Yao, produttrice esecutiva . "Questa classe vampiresca porta con sé abilità da mischia ibride e dinamiche, dando la possibilità ai giocatori di scegliere tra attacchi fisici e la magia del sangue, oppure una via di mezzo tra le due cose! Non vediamo l'ora di scoprire che cosa saranno in grado di fare i giocatori con questo nuovo kit di abilità.""Il primo anno di Diablo Immortal ha definito lo standard nell'ambito dell'arrivo di questo gioco iconico sulle piattaforme mobile," dice Rod Fergusson, direttore generale di Diablo . "Adesso ci siamo spinti oltre: con il debutto dell'etereo Cavaliere del Sangue, la prima nuova classe di Diablo nell'arco di quasi dieci anni, portiamo un campione dell'oscurità diverso a Sanctuarium. Invitiamo chiunque a unirsi a noi per celebrare un anno di sterminio dei demoni, a prescindere dal livello di esperienza in Diablo Immortal."FOCUS SUL CAVALIERE DEL SANGUE

Altre News per: diabloimmortalnuovaclassecavalieresanguedisponibile