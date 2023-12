Diablo Immortal - Anime Spezzate disponibile

Il nuovo aggiornamento diDiablo Immortal, Anime Spezzate, è disponibile ora!

Inizia a esplorare la nuovissima zona Terre del Terrore meridionali, afflitta dai terrificanti Scheggiati, e inizia la nuova missioneGiustizia perduta.





Ma questo non è un luogo per anime solitarie: fai squadra con nuove creature, i Famigli, che combatteranno al tuo fianco e forniranno benefici in combattimento, e che potranno essere potenziati per diventare ancora più forti. Saranno disponibili vari modi per ottenere questi Famigli, come i Contratti d'Evocazione (disponibili come bottino o ricompense), l'acquisto presso il Negozio Famigli, i Pacchetti Negozio, le ricompense evento, il Mercato e il Dono dell'Abbondanza.





Inoltre, preparati cinque nuovissimi boss dell'Inferiquiario assetati di sangue, nuovi eventi, nuove Gemme leggendarie, l'attività giornaliera Rito di Purificazione e molto altro ancora.





