Call of Duty Stagione 4 Furiosa: tutto quello che c'è da sapere

Nella Stagione 4 Furiosa di Call of Duty: Modern Warfare II e Warzone , la squadra di The Boys è pronta a dominare la città , la Battle royale arriva a Vondel, si giunge all'epico finale dell'esperienza di Incursione in Operazioni speciali e altro ancora.

I componenti della Task Force 141 sono stati imprigionati . Vondel è disponibile in tutto Warzone. [[OMISSIS]] sta portando avanti in fretta il suo piano per sconvolgere le fondamenta di Call of Duty: Modern Warfare II... ..e ci sono anche i The Boys! Magari sono "esperti nello sterminare i Super", ma sapranno dare la caccia anche agli operatori? Beh, se proprio insistono...

Ecco la Stagione 4 Furiosa di Call of Duty: Modern Warfare II e Warzone. L'aggiornamento dei contenuti è disponibile da mercoledì 12 luglio alle 18 su tutte le piattaforme.

Potete trovare tutte le informazioni nel blog post dedicato .

