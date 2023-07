Call of Duty Stagione 4 furiosa: informazioni sulla mappa Vondel Waterfront

Lo scontro infuria a Vondel, la nuova ambientazione della Stagione 4 di Call of Duty: Warzone, e si concentra in particolare a Floating District, qui presentato come Vondel Waterfront e ottimizzato per il Multigiocatore di Call of Duty: Modern Warfare II.

Waterfront comprende quattro edifici esplorabili all'interno, contro i dieci di Floating District.

Due di questi edifici esplorabili presentano un aspetto molto diverso: colorati rispettivamente di rosso e blu, rappresentano le due posizioni di vantaggio principali della mappa.

La struttura dei canali navigabili è stata semplificata nella versione multigiocatore per rendere più prevedibile il ritmo delle partite.

Troverai inoltre alcune differenze a livello architettonico, come modifiche ai ponti e ai confini della mappa.

Questa mappa di dimensioni ridotte e circondata da acque navigabili sarà una delle esperienze multigiocatore 6v6 base della Stagione 4 Furiosa. Le case galleggianti e i canali offrono innumerevoli occasioni di aggirare il nemico e la mappa presenta due postazioni estremamente vantaggiose direttamente sopra il centro. Per avere successo, gli operatori dovranno fare scaltro uso dei numerosi percorsi disponibili in modo da mantenere il delicato controllo su queste posizioni e tenere alta la pressione.Differenze principali tra Vondel Waterfront e Floating DistrictCi sono alcune importanti differenze tra la mappa multigiocatore Vondel Waterfront e il punto d'interesse Floating District di Vondel. Tra le più significative:Zona di ingresso KorTac (Est) - Ponte superioreLe truppe KorTac scendono in campo da est e possono dirigersi immediatamente verso la Casa blu; basta scavalcare la ringhiera metallica e salire sulle fioriere per accedere rapidamente alla finestra sul retro. In alternativa, puoi seguire il percorso centrale per dirigerti verso il grande Murales di fronte alla casa blu e approfittarne per nasconderti alla vista dei nemici in arrivo nella Casa rossa.Chi preferisce aggirare la sezione centrale può attraversare il Parco e raggiungere invece i Food Truck. Qui sono presenti molti più veicoli rispetto al percorso opposto ed è quindi possibile muoversi in maggiore sicurezza. Agli operatori dotati di armi a corto raggio consigliamo di attraversare il Ponte inferiore e raggiungere la Casa galleggiante, i cui spazi ristretti sono ideali per fucili a canna liscia e mitragliette.





Zona di ingresso SpecGru (Ovest) - Ponte posteriore



La Casa rossa non presenta ingressi sul retro, ma gli operatori SpecGru potranno accedervi facilmente da uno dei due lati: l'ingresso nord conduce, tramite una finestra, direttamente al livello superiore. Chi preferisce evitare la Casa rossa può dirigersi invece verso il Bar al centro, una posizione meno esposta alle linee di tiro della finestra della Casa blu.



È possibile inoltre girare a sinistra e raggiungere il percorso nord, nei pressi delle Casse; la mancanza di ripari è perfetta per sfruttare al meglio l'equipaggiamento a lungo raggio. Con un po' di platforming è facile raggiungere il percorso a sud, che attraversa la Cucina e porta alla Casa galleggiante.





Pianificare gli spostamenti sulla mappa



Ai fini di questa guida, divideremo Vondel Waterfront in sei sezioni principali:





Percorso nord

Casa gialla

Casa rossa

Ponte centrale

Casa blu

Ponte superiore

Percorso nordIl percorso nord attraversa la mappa in linea retta: qui puoi trovare Casse, Food Truck e Parco. A ovest, le Casse facilitano l'uso di equipaggiamenti a lungo raggio, quantomeno negli scontri con gli avversari che hanno scelto la stessa strada. Nei combattimenti con i nemici al centro, le armi a medio raggio la fanno da padrone.Alcuni veicoli offrono un buon riparo nella sezione orientale del percorso nord, che risulta quindi più facile da difendere. Poiché non è possibile distruggere i veicoli, gli operatori non dovranno temere di essere eliminati dalle esplosioni. Sali sul tettuccio dei veicoli e dei chioschi alimentari lungo il percorso per avere una visuale eccellente, seppure esposta, della zona a sud della mappa.Casa giallaQuesta zona, che comprende sia la Casa gialla che il Ponte posteriore dietro di essa, è perfetta per gli scontri esterni: entrambi gli edifici sono infatti inaccessibili all'interno. Gli scontri sul Ponte posteriore si svolgeranno su terreno pianeggiante, privo di ripari a eccezione delle canoe ammassate. Consigliamo di tenere d'occhio i canali; gli avversari potranno usarli per attaccare dal basso, oppure per fuggire rapidamente.Nell'avvicinarti alla Casa rossa, fai attenzione ai nemici in arrivo dal centro, dal percorso nord e dalla Cucina. Evita di attardarti sul percorso nord-sud, dato che esso è esposto a tutte le altre arterie di collegamento dell'area.Casa rossaLa Casa rossa e la Cucina a essa adiacente offrono una tregua dagli scontri sui ponti. Questa casa, inoltre, è una delle postazioni principali della mappa. Ti conviene non avvicinarti troppo alla finestra nord del piano superiore e controllare sempre i paraggi quando ti sposti verso il ponte. Vale inoltre la pena appostarsi al piano inferiore in posizione difensiva: le due finestre rivolte a est tendono infatti ad attirare meno attenzione rispetto a quella al piano superiore.La Cucina adiacente consente di accedere facilmente alla Casa galleggiante e offre una linea di tiro sulla finestra della Casa blu e sui ponti posteriore e centrale. Nei momenti più frenetici sarà possibile presidiare l'edificio facendo buon uso di un'arma a corto raggio.Ponte centraleChi controllerà il ponte centrale potrà controllare anche i movimenti nemici nell'area. Il Bar e la casa bianca vicina a esso sono ideali per la difesa e per concentrare meglio gli attacchi, soprattutto se il tuo team ha anche il controllo di una delle due case principali. Nasconditi alla vista degli avversari sul Ponte nella Casa galleggiante... e ricordati di chiudere la porta. La finestra offre un'ottima linea di tiro sui nemici nella Casa blu.Gli specchi d'acqua che circondano il ponte centrale permettono un rapido accesso a un percorso sommerso che porta direttamente all'altro lato della mappa. In questa situazione, una semplice pistola è la scelta ideale.

Casa blu



La Casa blu, un po' come la Casa rossa sul lato opposto, ha due piani con finestre frontali, una finestra affacciata sul ponte e una laterale.



Piazzare un'arma sullo steccato di fronte alla casa ti aiuterà a tenere sotto tiro i nemici sul ponte centrale. Per nasconderti alla vista della finestra superiore della Casa rossa, invece, ti basta utilizzare il graticcio come copertura. Il Murales sull'altro lato offre un riparo fondamentale dalle linee di tiro della Casa rossa e ti permette di concentrarti sulle corsie che la circondano.



Ponte superiore



Il Ponte superiore è una zona estremamente esposta, anche se è possibile usare i due edifici come riparo mentre si passa da una corsia all'altra. Sul retro, le armi a lungo raggio sono un'ottima opzione: ti consigliamo di accucciarti dietro la piattaforma rialzata per godere di un ottimo riparo durante gli scontri a fuoco.



Vale la pena anche sfruttare il percorso che porta a sud dal Ponte inferiore, dato che offre una visuale sul ponte centrale e un accesso rapido alla Casa galleggiante.





Rotazione degli obiettivi e come raggiungerli



Informazioni sulla modalità Dominio



La zona centrale nei pressi del Bar, pur con il rischio costante del fuoco incrociato proveniente dalle due case principali, è una delle più congestionate nelle partite di Dominio perché è lì che si trova la bandiera B. Sebbene siano utili e importanti, queste posizioni non sono necessariamente il non plus ultra dal punto di vista strategico. Il percorso nord permette infatti di condurre attacchi dalla parte superiore della mappa, mentre i canali offrono infiniti modi per aggirare gli avversari.



Se lo scontro per la bandiera B è troppo acceso, puoi sempre fare una nuotata verso le bandiere A e C, anche solo per alleviare un po' della pressione sul ponte centrale. Una volta conquistata la bandiera centrale, consigliamo di sparpagliarsi verso la Casa galleggiante, il Murales e il Bar per godere di linee di tiro aggiuntive.



Informazioni sulla modalità Cerca e distruggi



La squadra in attacco comincerà sul Ponte posteriore a ovest e potrà scegliere di correre verso la postazione bomba A, a sud del Bar, o di seguire il percorso nord verso la postazione B, in mezzo ai due Food Truck. Conquistare A è senz'altro l'approccio più aggressivo, in quanto richiede di prendere rapidamente il controllo completo dell'area per piazzare la bomba senza intoppi.



La squadra in difesa godrà di ottimi ripari lungo il percorso nord: basteranno uno o due operatori per individuare eventuali truppe nemiche lungo quella strada e potrai così inviare il grosso della squadra a difendere la postazione A.



Per ottenere un'eliminazione rapida, consigliamo di posizionare un cecchino sul percorso nord. Il percorso che porta alla Casa galleggiante premia chi agisce su corto e medio raggio. Combina le tattiche per avere la meglio sui nemici in zona.



Informazioni sulla modalità Postazione



Postazione richiede alle squadre di esplorare tutta la mappa: l'enfasi non è più quindi sulle due case principali, così importanti nelle altre modalità di gioco. Detto questo, la prima postazione si attiverà nei pressi del Bar centrale, quindi le due case avranno in ogni caso un ruolo da svolgere. In seguito gli operatori dovranno raggiungere la sezione sud-est del Ponte superiore, nei pressi delle barche ormeggiate, quindi dirigersi a nord della Casa rossa, all'interno della Casa galleggiante e infine nel Parco a nord-est, passando per una zona erbosa.



Ogni postazione richiederà l'uso di un equipaggiamento diverso. Consigliamo a chi sceglierà di muoversi a nuoto di tenere sempre una pistola a portata di mano. Dato che la Casa galleggiante è l'unica postazione non a cielo aperto, è una buona idea usare serie aria-terra per costringere gli avversari nei pressi dell'obiettivo a levare le tende.





I migliori suggerimenti



1. Guerra subacquea. Ricorda: negli scontri subacquei è possibile usare solo la pistola, le armi da mischia e specifici oggetti d'equipaggiamento e potenziamenti da campo. Per dominare queste schermaglie, prova a combinare coltelli da lancio e folgoratori con la specialità bonus Rifornimento per ricaricare l'equipaggiamento, oltre al potenziamento da campo Esca gonfiabile per seminare eventuali inseguitori.



2. Occhio alle boe.I bordi rossi sulla minimappa indicano precisamente i confini delle sezioni acquatiche navigabili, ma è difficile tenerli d'occhio durante un combattimento. Se gli avversari ti costringono a tenere lo sguardo in avanti, ricorda di rimanere nella zona indicata dalle boe rosse.



3. Ingressi frontali? Roba da perdenti. Sia la Casa rossa che quella blu offrono punti d'accesso ai piani superiori sui muri rivolti a sud. Per la Casa rossa, sali sul container bianco e da lì raggiungi il ponte; per la Casa blu, arrampicati sul deposito blu ed entra dalla finestra della cucina.



4. Dalla padella alla... camera da letto.Se sei nella Casa rossa e ti trovi in una situazione di stallo con un avversario nella Casa blu, ti consigliamo di tuffarti dalla finestra della cucina direttamente in acqua. I più rapidi potranno raggiungere il retro della Casa blu a nuoto e accedere alla camera da letto sul retro.



5. Battaglia di cibo. Il percorso nord è ideale per stanare gli avversari ai piani superiori della Casa rossa e di quella blu. Per la Casa blu, basta saltare sul Food Truck Zatrif o su quello arancione subito di fianco. Per la Casa rossa, le opzioni sono due: se hai delle armi a lungo raggio, sali sul Food Truck di Gerrie's; se preferisci gli scontri ravvicinati, invece, vai su uno degli ombrelloni bianchi e attacca dalla finestra laterale.



6. Solo un secondo...Il passaggio dall'acqua alla terraferma è piuttosto rapido, ma non istantaneo. Ti consigliamo di non uscire dall'acqua se sei nel mirino dei nemici e di adottare una posizione più laterale per un attacco ai fianchi.



7. Dietro la Casa galleggiante. Gli avversari ti impediscono di accedere alla Casa galleggiante? Prova a raggiungerla a nuoto dal retro, soprattutto se le truppe nemiche sono concentrate sulla finestra rivolta a nord.



8. Il lanciatore ti ama: non ignorarlo. Avere una pistola come arma secondaria aumenta le probabilità di sopravvivenza in acqua, ma non c'è niente di meglio di un lanciatore per abbattere le serie aeree nemiche.



9. Di qui non si passa.Gli edifici della mappa sono tutti relativamente piccoli e fungono da ottimi ripari mentre passi da una linea di tiro all'altra. Ti consigliamo quindi di sceglierne uno e trasformarlo in una posizione difensiva.



10. Sicurezza domestica.Se scegli di rintanarti nella Casa rossa o in quella blu, nella Cucina o nella Casa galleggiante, ti conviene utilizzare il radar portatile o il potenziamento da campo Telecamera tattica. Considerata l'abbondanza di punti d'accesso, un po' di visibilità in più può risultare fondamentale.



Sangue freddo.







