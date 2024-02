SILENT HILL: The Short Message è ora disponibile gratuitamente su PlayStation5

Presentato un nuovo trailer di SILENT HILL 2 remake





SILENT HILL: The Short Message accompagna i giocatori attraverso un nuovo, oscuro e perverso cammino

Konami annuncia SILENT HILL: The Short Message, nuovo capitolo del franchise horror psicologico disponibile gratuitamente sul PlayStation™ Store, e presenta un nuovo trailer dello studio di sviluppo Bloober Team per l'attesissimo remake di SILENT HILL 2. Il trailer offre ai giocatori un primo assaggio del migliorato e rinnovato sistema di combattimento.Seguite le vicende di Anita, protagonista di SILENT HILL: The Short Message, invitata da un amico in un complesso di appartamenti abbandonati alla periferia della città. Esplorando l'inquietante ambiente circostante, Anita si troverà faccia a faccia con un'oscura verità che da tempo cercava di nascondere. In precedenza, KONAMI aveva annunciato nuovi giochi e altre forme di intrattenimento che avrebbero inaugurato una nuova era del franchise di SILENT HILL.

SILENT HILL: The Short Message è una prima, audace innovazione rivolta a una nuova generazione di fan di SILENT HILL e, con la sua rivelazione a sorpresa e il lancio gratuito, è l'occasione perfetta per riscoprire il franchise horror psicologico. SILENT HILL: The Short Message è un gioco breve, caratterizzato da una storia completa e indipendente dai titoli precedenti e futuri della serie. Il gioco è ambientato ai giorni nostri e tratta il tema della diffamazione e del bullismo sui social network, un tema contemporaneo e familiare alla società odierna. Si tratta della prima uscita inedita del franchise da oltre dieci anni. Ci auguriamo che la nuova generazione di giocatori, che non ha avuto modo di conoscere i precedenti titoli della serie, possa sperimentare il mondo di orrori psicologici che SILENT HILL è in grado di offrire.

Approfondite il processo creativo che ha portato alla realizzazione di SILENT HILL: The Short Message attraverso cinque video behind-the-scenes con il regista, il cast e il team di sviluppo.

• Intervista al team di sviluppo

• Dietro le quinte con il regista e il cast

• Intervista al sound team

• Intervista al level designer

• Intervista al cast



SILENT HILL: The Short Message Video Streaming Guidelines.





Il nuovo trailer di SILENT HILL 2 si concentra sul combattimento, che si è evoluto rispetto al gioco originale. Ritornano i mostri iconici, come Bubble Head Nurses, Mannequin e altri ancora.