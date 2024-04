Call of Duty: Mobile Stagione 4 - Oro degli Stolti arriva il 18 aprile

I cacciatori di tesori sono in azione, ma la ricerca di nuove ricchezze spesso nasconde molte insidie!

La Stagione 4 – Oro degli Stolti di Call of Duty: Mobile è un tuffo nell’avventura e l’annuncio del suo arrivo è l’occasione perfetta per condividere i primi dettagli sui Call of Duty: Mobile World Champs 2024.

In questa nuova stagione sarà possibile sbloccare l'MG42 LMG e l'RC-XD insieme ai progetti d’arma e alle skin dell'operatore a tema cacciatore di tesori nel Battle Pass e nello store.

Si potrà giocare alla nuova modalità Dropkick Multiplayer, sperimentare la nuova area evento Challenge HQ e molto altro ancora, a partire dalle 02:00 del 18 aprile. Di seguito il link a materiali utili: