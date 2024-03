Call of Duty Season 3

Mercoledì 3 aprile alle 17.00, su tutte le piattaforme, è in arrivo uno dei più grandi rilasci di contenuti nella storia di Call of Duty. Un'esperienza completamente connessa, grazie alla massiccia integrazione di contenuti con Call of Duty: Warzone Mobile.Il Gruppo Konni ha lasciato un segno indelebile su Fortune's Keep e ora sta occupando un altro territorio: la famigerata Rebirth Island torna in Call of Duty: Warzone! In Modern Warfare III è previsto uno dei più grandi drop di mappe multigiocatore di sempre, con sei nuove mappe Core 6v6. Sono incluse anche quattro armi base gratuite, otto parti aftermarket, partite classificate (tra cui Resurgence su Rebirth Island), l'arrivo di Makarov e Snoop Dogg e due nuovissimi operatori per il Battle Pass premium, Banshee e Hush.

Di seguito le principali novità perMWIII:

Sei mappe core sono in arrivo nella Stagione 3, di cui tre nuove di zecca, una rimasterizzata e due riproposte dai punti di interesse di Vondel e Rebirth Island.

Quattro modalità di gioco: con la Season 3 sarà possibile giocare nella modalità Cattura la Bandiera, ma sono in arrivo anche Minefield, One in the Chamber e, più avanti nel corso della stagione, le playlist Scorta e Vortex.

Ranked Stagione 3: Treyarch sta dando gli ultimi ritocchi alla prossima stagione completa, con nuove ricompense da guadagnare e contenuti della Stagione 2 da rivendicare il 3 aprile.

Arrivano nuovi perk e, nel corso della stagione, una nuova Tactical EMD Mine a un nuovo Enhanced Vision Goggles.

Per quanto riguardaWarzone:

Resurgence Rebirthed : i giocatori potranno tornare su Rebirth Island, con alcune novità in questa mappa molto amata dai fan.

Nuove modalità e caratteristiche di gioco : Modalità e varianti di Resurgence. Scanner biometrici. Display intelligenti. Weapon Trade Station. Una nuova missione del Resurgence Champion su Rebirth Island. Condizioni orarie variabili che cambiano l'atmosfera ma non la visibilità dell'azione. Infiltrazioni in cui la Torre dell'acqua, il Faro e persino il tetto della prigione vengono distrutti all'inizio dell'avventura. E una serie di segreti da scoprire. I combattimenti ottimizzati per Rebirth Island arriveranno nella Stagione 3.

Call of Duty: Warzone Ranked Play - Resurgence su Rebirth : Le partite classificate continuano con una nuova mappa da padroneggiare. Saranno utilizzate le stesse regole e innovazioni di Resurgence.

PerZombies:

La storia di Dark Aether continua : i giocatori potranno mettersi in gioco in una missione di salvataggio su larga scala dopo che la dottoressa Jansen è entrata in una nuova e terrificante regione dell'Etere Oscuro.

Terza Frattura : un paesaggio di vuoto etereo ospita orrori che inducono alla follia, tra cui una nuova e diabolica variante di Discepolo. I giocatori potranno fornire supporto di fuoco a Ravenov e trovare la dottoressa Jansen prima che venga consumata dall'oscurità.

Sfide e schemi della Stagione 3 : i giocatori potranno sbloccare i livelli di prestigio per acquisire le Sfide Zombi e raccogliete tre nuovi Schemi per migliorare i propri progressi.

Signore della guerra Rainmaker : Rintanato sull'isola di Rahaa, questo psicopatico pesantemente corazzato fa piovere fuoco d'artiglieria e ha poca considerazione per le sue forze. Sebbene il suo complesso sia facile da raggiungere, mettere piede sull'isola con gli arti ancora attaccati al corpo potrebbe essere una sfida più ardua.

PerWarzone Mobile: