Sony lancia la fotocamera APS-C a6700

Riconoscimento dei soggetti ad alta precisione grazie all’IA e prestazioni foto e video di massimo livello racchiusi per la prima volta in un corpo APS-C compatto



Sony annuncia il lancio della nuova fotocamera mirrorless APS-C, la “a6700“, che combina le avanzate funzionalità foto e video delle più recenti fotocamere full-frame delle linee Alpha™ e Cinema Line con il design compatto e leggero della serie a6000, dando vita alla fotocamera Sony mirrorless APS-C più avanzata di sempre.



Coniugando un sensore d’immagine CMOS Exmor R APS-C retroilluminato da 26,0 megapixel effettivi, con la velocità e la potenza dell’avanzato processore BIONZ XR® di Sony, la nuova “a6700“, raggiunge sorprendenti livelli di performance, pur conservando un design compatto e leggero.



Supporta la registrazione video 4K ad alta risoluzione fino a 120 fpsi, 14+ stop di gamma dinamicaii per catturare ogni dettaglio, anche in condizioni avverse o di scarsa luminosità, e vanta il profilo immagine S-Cinetone, presente sui modelli della serie professionale Cinema Line di Sony, per immagini di qualità cinematografica senza colour grading e una riproduzione impeccabile dei toni della pelle.



E, per videomaker e vlogger, Sony ha anche annunciato l’uscita del microfono shotgun “ECM-M1“ , in grado di riprodurre un audio di alta qualità grazie a otto modalità di acquisizione del suono, compresa quella stereo.



“Con il lancio di a6700, Sony porta avanti l’impegno di ampliare le possibilità espressive di tutti i creator, ovunque e a qualsiasi livello, con strumenti all’avanguardia che ne alimentino costantemente la creatività. La nostra visione non è statica; Sony continuerà a espandere la linea APS-C per soddisfare e supportare le attività di produzione di chi crea contenuti”, afferma Yann Salmon Legagneur, Director Product Marketing, Imaging Solutions, Sony Europe.



Riconoscimento dei soggetti altamente accurato grazie all’IA



Il più recente sensore d’immagine CMOS Exmor R APS-C retroilluminato vanta all’incirca 26,0 megapixel effettivi e si accompagna a un avanzato processore BIONZ XR per dare vita a immagini di qualità straordinaria. La gamma di sensibilità ISO standard va da 100 a 32000, sia per le foto che per i video, garantendo elevata sensibilità e bassi livelli di rumore. La migliorata riproduzione cromatica garantisce una resa naturale di soggetti come piante e persone, mentre la funzione Creative Look consente un’espressività visiva unica.



Eredità del modello a7R V, l’unità di elaborazione basata su IA consente l’AF (autofocus) con riconoscimento in tempo reale. Spingendosi un passo oltre il riconoscimento di persone e animali della serie a6000, la funzione individua ora in modo accurato soggetti diversi, tra cui persone, animali, uccelli, insetti, auto/treni e aerei, per rispondere alle diverse necessità di espressione creativa. Combinata con il nuovissimo FE 70-200mm F4 G OSS IIiii, offre lunghezze focali comprese tra 105 e 300 mm, equivalente al formato full-frame da 35 mm, sfruttando tutta la potenza del teleobiettivo zoom per scatti di eccellente qualità. In più, è compatibile con l’ampia gamma di obiettivi ad attacco E.





Prestazioni video eccellenti compatibili con il formato 4K 120pi



Sfruttando una quantità di dati equivalente al 6K, la a6700 realizza video in 4K di qualità superiore, inclusa la registrazione di filmati in 4K con un frame rate di 120 fps. Vanta anche S-Log3, con 14+ stopii, per una gradazione straordinaria. Dotata inoltre della funzione S-Cinetone, a6700 garantisce spettacolare resa dell’incarnato e valorizzazione del soggetto, tecnologie perfezionate con lo sviluppo della serie Cinema Line, mentre l’inquadratura automaticaiv basata su IA traccia i soggetti, senza bisogno di spostare manualmente la fotocamera. Il corpo macchina ospita una slitta multi-interfaccia (MI) compatibile con interfacce audio digitali. Utilizzata con il nuovo microfono shotgun ECM-M1, consente la trasmissione audio direttamente in formato digitale, per un suono di elevata qualità e senza distorsioni.



Mobilità, funzionamento e connettività senza pari per un dispositivo leggero e compatto



Il design compatto (circa 12 cm × 7 cm × 8 cm; peso di circa 493 gv) rende la fotocamera a6700 facilmente trasportabile. Dispone di uno schermo LCD touch, orientabile in più direzioni, abbinato a un menu touch moderno di facile funzionamento. Sono incluse anche una ghiera anteriore personalizzabile e una ghiera per passare da una modalità all’altra – fotografia, video e S&Q. Integra un sistema ottico di stabilizzazione delle immagini a 5 assi con una compensazione fino a 5,0 stopvi sulla velocità di otturazione per le fotografie, e la modalità Active Modevii per filmati stabili.



In termini di connettività, la fotocamera supporta l’applicazione Creators’ Appviii per caricare foto e video su servizi di cloud storage in tutta semplicità. Sony prevede di lanciare una nuova versione di “Camera Remote SDK” nel mese di luglio 2023, per consentire il funzionamento e il controllo delle impostazioni da remoto.



Ecocompatibilità e accessibilità



Negli ultimi 10 anni, Sony ha sostituito circa 379 tonnellateix di plastica vergine, presente nelle sue fotocamere e videocamere digitali, con plastica riciclata. Per ridurre l’impatto ambientale senza rinunciare alla funzionalità, il corpo macchina è stato realizzato con materiali riciclati, come SORPLASTMx. Inoltre, è dotato della funzione di lettura schermo (Screen Reader)xi che legge ad alta voce i menu e le schermate di riproduzione video, per supportare le attività creative di una più ampia gamma di creator.



Microfono shotgun “ECM-M1”



Il ECM-M1 è il primo microfono shotgun al mondo dotato di otto modalità di registrazione audio selezionabili tramite ghieraxii. Grazie a una struttura a 4 unità e alle esclusive tecnologie di beamforming ed elaborazione digitale avanzata, offre diverse modalità di registrazione, inclusa la modalità stereo. La modalità ultra-direzionale permette di captare i suoni frontalmente in modo mirato (entro uno spazio di 30 gradi), sopprimendo al contempo gli altri suoni e adattandoli dinamicamente all’audio ambientale circostante. E’ ideale per interviste e selfie, dove il soggetto si trova sempre davanti al microfono.



Grazie a una nuova ghiera con meccanismo di blocco, passare da una modalità di acquisizione all’altra è semplice e sicuro. Il modello ECM-M1 integra funzioni di riduzione del rumore, come un filtro NCF (noise cut filter) per ridurre il rumore in sottofondo e un filtro LCF (low-cut filter) per ridurre al minimo le vibrazioni e i rumori alle basse frequenze. Questi filtri sono integrati nel processo di elaborazione dei segnali digitali, potenziando la qualità audio in fase di registrazione e riducendo quindi la necessità di post-produzione. Supporta anche la registrazione a 4 canali (solo per fotocamere compatibili), per una registrazione in modalità omnidirezionale sicura sui canali 3 e 4, mentre i canali 1 e 2 sono focalizzati sulla direzionalità selezionata.





Compatto e leggero, il microfono ECM-M1 favorisce la mobilità, consentendo ai creatori di contenuti di registrare un audio di elevata qualità nelle situazioni più disparate. È sufficiente collegare il microfono al supporto multi-interfaccia di una fotocamera compatibile per ottenere una connessione audio e di alimentazione che non richiede cavi né batterie extra. Se connesso tramite il supporto multi-interfaccia di una fotocamera compatibile con interfaccia audio digitale integrata, il segnale audio viene trasferito direttamente alla fotocamera in formato digitale, evitando qualsiasi distorsione. Un semplice selettore garantisce inoltre la compatibilità con un’ampia gamma di fotocamere con interfaccia analogica.



Disponibilità



La nuova fotocamera a6700 e il nuovo microfono ECM-M1 saranno disponibili a partire da fine luglio presso vari rivenditori autorizzati Sony in tutta Europa.



È possibile consultare una serie di stories esclusive, video e nuovi appassionanti contenuti realizzati con le fotocamere di ultima generazione e con altri prodotti di Sony qui. L’hub fotografico europeo di Sony è disponibile in 22 lingue e riporta dettagliatamente novità di prodotto, concorsi e l’elenco aggiornato degli eventi Sony in ciascun Paese.



Un video di prodotto dedicato a a6700 e a ECM-M1 è disponibile qui: https://youtu.be/ucSX37AC7DY



