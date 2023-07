Amazon Prime Day 2023: sconti sui notebook MSI

Se si è alla ricerca di un laptop con cui giocare al massimo, infatti, si può scegliere quello più adatto alla proprie esigenze tra numerosi modelli, che per oggi 11 Luglio e domani 12 Luglio sono in vendita con sconti fino a 750 euro .

Tra le proposte più interessanti di gaming laptop con display da 17,3"FHD si segnala il potente Pulse 17 , che nella configurazione con RTX 4060 e Raptor Lake i7-13700H, è acquistabile a 1.699 euro, anziché 2.199 euro. Chi desidera, invece, un laptop più compatto con display da 15,6", potrà orientarsi sul Katana GF66 , equipaggiato con RTX3060 e CPU Alder Lake i7-12700H, in vendita solo per questi due giorni a 1.049 Euro, oppure su due diversi modelli della serie GF63 Thin , che saranno disponibili con prezzi a partire da 899 Euro e sconti fino a 300 euro.

Diverse sono, infine, le proposte tra i notebook per la produttività, tra le quali si distinguono l'elegante Prestige 15 , equipaggiato con display da 15,6", ideale per lavorare sia in ufficio, sia in smart working, che è in vendita con uno sconto di ben 750 euro a soli 949 euro, e due diversi modelli di Modern 14 , perfetti per chi cerca un notebook piccolo e compatto con cui studiare a casa o in mobilità, che si può acquistare con prezzi a partire da 429 euro e sconti fino a 350 euro.

Maggiori informazioni su questi e gli altri laptop MSI in promozione Per Amazon Prime Day 2023: https://amzn.to/3ybKdF7

