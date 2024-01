CES 2024 - MSI presenta nuovi notebook AI e una console portatile

Quella del CES 2024, che si tiene dal 9 al 12 Gennaio a Las Vegas, sarà un’edizione davvero ricca di novità per MSI, che approfitterà della nota kermesse americana per presentare diversi nuovi modelli di laptop pronti per le sfide dell’AI e la sua prima console portatile.







Eric Kuo, Executive Vice President e NB BU GM di MSI, ha dichiarato:

"Siamo entusiasti di essere in prima linea nelle soluzioni per l'AI, soprattutto in considerazione della sua diffusione. MSI cerca sempre di proporre soluzioni all'avanguardia e i nuovi laptop dotati di AI giungono a ulteriore conferma dei nostri elevati livelli di attenzione alle esigenze dei clienti".

Michelle Johnston Holthaus, Executive Vice President & GM, Client Computing Group di Intel, ha commentato: "Siamo orgogliosi di collaborare con MSI per offrire esperienze senza eguali agli utenti di tutto il mondo. MSI Claw è la nuova ed entusiasmante console portatile equipaggiata con il processore Intel Core Ultra, che offre un'esperienza di gioco senza precedenti, che è possibile vivere ovunque e in qualsiasi momento, mentre l'MSI Titan 18 HX, dotato del nuovo processore Intel Core 14° gen HX, è in grado di offrire esperienze di gioco su mobile estremamente coinvolgenti. Holthaus ha poi concluso affermando: Con il lancio di questi nuovi processori assicuriamo a giocatori, creator e professionisti le prestazioni di calcolo di cui hanno davvero bisogno e che si aspettano da Intel e MSI".

A Las Vegas MSI non si limita a proporre soluzioni hardware pronte per l'AI, ma lancia anche software esclusivi basati su intelligenza artificiale, tra cui MSI Ai Engine, che ottimizza automaticamente le impostazioni del laptop (display, audio, retroilluminazione della tastiera ecc.) in base all'applicazione utilizzata, AI Artist, che elimina i rischi di latenza di rete e di perdita di dati e offre funzioni aggiuntive aumentando notevolmente la produttività dei creatori di contenuti, e AI Noise Cancellation Pro, che fonde un sistema microfonico avanzato con un software di cancellazione del rumore basato sull'intelligenza artificiale.

Nell?ambito dei gaming laptop il CES è, invece, l?occasione per presentare la prima famiglia di notebook MSI con un display da ben 18", tra cui il superperformante Titan HX, vincitore del CES 2024 Innovation Award sia nella categoria Gaming & eSport sia in quella Intelligenza Artificiale, il potentissimoRaider 18 HX e lo Stealth 18 AI Studio, che rappresenta il notebook più leggero sul mercato con un display di queste dimensioni. Per assicurare il massimo delle prestazioni sia con i videogiochi sia con l'AI, i primi due modelli sono equipaggiati con processori Intel Core i9 di 14° generazione e grafica NVIDIA GeForce RTX? serie 40, mentre il terzo modello con processori Intel Core Ultra.

Per garantire livelli di potenza al top, questi tre nuovi notebook dispongono di soluzioni per la dissipazione del calore all'avanguardia, mentre per offrire un'esperienza di gioco super coinvolgente sono stati equipaggiati con il primo display mini LED 4K 120Hz da 18 pollici al mondo, che offre risoluzioni elevatissime, tecnologia DisplayHDR 1000 e un'ampia copertura della gamma cromatica.

Questi nuovi notebook spiccano poi anche per il design molto ricercato e le soluzioni tecnologiche adottate, che assicurano ampie capacità di espansione delle memorie, massimo comfort d'utilizzo, elevata robustezza e un look davvero raffinato.

Uno degli highlight dell'edizione 2024 del CES è poi senza dubbio rappresentato dal debutto di MSI Claw, una console portatile all'avanguardia. È, infatti, la prima a essere dotato di CPU Intel Core? Ultra e dispone della tecnologia Intel XeSS, che garantisce un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente anche con i titoli AAA. A livello di autonomia MSI Claw è in grado di garantire ben 2 ore di divertimento in condizioni di pieno carico, grazie alla batteria da 53 Whr, la più grande della sua categoria.





Ergonomica e precisa, Claw (699/799$) è poi equipaggiata con un display touchscreen Full HD da 7 pollici con un refresh rate fino a 120 Hz per garantire massima reattività e comfort di gioco. Claw è, inoltre, dotata del sistema di raffreddamento MSI Cooler Boost Hyperflow, che convoglia i flussi d'aria per raffreddare i componenti interni nel migliore dei modi, di MSI Center M, una piattaforma intuitiva che assicura un facile accesso alle funzioni e alle impostazioni essenziali, e di MSI APP Player, che mette a disposizione non solo giochi per Windows, ma offre anche l'accesso ai giochi per cellulari Android.

Tornando ai notebook, particolarmente degni di nota sono poi i nuovi I nuovi Vector 16/17 HX,Crosshair 16/17 HX ePulse 16/17 AI, tutti dotati di GPU allo stato dell'arte, quindi, in grado di assicurare ai gamer un'esperienza di gioco senza compromessi. In particolare, il Vector 17 HX è dotato della tecnologia MSI Overboost, mentre i modelli Crosshair 16/17 HX e Pulse 16/17 AI si distinguono per il design estremamente curato e la retroilluminazione della tastiera RGB a 24 zone.

Sempre dell?ambito dei gaming laptop fanno, infine, bella mostra di sé le serie Sword HX, Cyborg e Thin 15, dedicate al mercato mainstream, mentre per quanto riguarda i notebook per il mondo della produttività spiccano gli ultraleggeri Prestige 16 AI Evo e il Prestige 14 AI Evo, che sono certificati Intel Evo e in grado di assicurare un'autonomia di lavoro senza precedenti, e il leggerissimo Prestige 13 Ai Evo, che pesa appena 990 grammi.

Anche sul fronte dei modelli dedicati ai Content Creator non mancheranno le novità con le nuove versioni dei modelli Creator Z17 HX Studio e Creator 16 AI Studio, nonché i nuovi modelli Creator M14 eCreator M16 HX, che vanno a completare la già ampia gamma di notebook che si rivolgono ai professionisti della creatività.

