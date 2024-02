La console portatile MSI e nuovi notebook arrivano in Italia

La prima console portatile firmata MSI

Claw, la prima console portatile di MSI, arriva nel nostro paese. Presentata in anteprima al CES di Las Vegas, MSI Claw è una console portatile all'avanguardia. Si tratta, infatti, della prima della sua categoria a essere dotata di CPU Intel Core Ultra 7 155H e della tecnologia Intel XeSS, che migliora significativamente i frame per secondo (FPS), garantendo un'esperienza di gioco assolutamente fluida e coinvolgente anche con i titoli AAA.

Che si tratti di giochi d'azione, di combattimento, RPG, sport o sparatutto, MSI Claw è in grado di assicurare un gameplay senza compromessi e, anche grazie ai suoi controller particolarmente reattivi, assicura un'esperienza di gioco di alta qualità anche in movimento.

Dotata della tecnologia di raffreddamento MSI Cooler Boost Hyperflow, che convoglia i flussi d'aria in modo ottimale per raffreddare al meglio i componenti interni, MSI Claw offre prestazioni di gioco sempre al top anche per un tempo prolungato senza surriscaldarsi.

Ergonomica e comodissima da tenere in mano, MSI Claw, grazie alla curvatura che si adatta perfettamente al palmo delle mani, è in grado di garantire i più elevati livelli di comfort e precisione.

Equipaggiata con display touchscreen Full HD da 7 pollici con un refresh rate fino a 120 Hz, che offre un’impeccabile riproduzione dei colori, MSI Claw stabilisce anche un nuovo record a livello di autonomia. La sua capiente batteria da 53 Whr, la più grande della sua categoria, è infatti in grado di assicurare a piena carica una durata fino a 2 ore per permettere ai gamer di giocare senza preoccuparsi di dover ricaricare la console.

MSI Claw è, inoltre, dotata di MSI Center M, una piattaforma intuitiva che assicura un facile accesso alle funzioni e alle impostazioni essenziali, e di MSI APP Player, che consente di utilizzare anche i giochi per Android, oltre a quelli per Windows.

Infine, MSI Claw è dotata di un'esclusiva funzionalità per la personalizzazione completa dei tasti, consentendo di configurare a proprio piacimento le macro per determinati giochi e in base alle proprie preferenze.

Prezzo e disponibilità:

MSI Claw sarà disponibile in Italia a inizio Aprile, con prevendita a partire dal 14/03/2024 al prezzo di 899 euro IVA inclusa. In aggiunta, ci sarà la possibilità di aderire alle incredibili offerte MSI Early Bird e Review&Receive, dal valore massimo di 100 dollari. Termini e condizioni sul sito qui.

Inizialmente MSI Claw sarà venduta in esclusiva per il nostro paese da MediaWorld, completa di una comoda custodia per il trasporto.

Principali specifiche tecniche:

Nuova line-up notebook

MSI, uno dei più importanti brand al mondo di notebook di fascia premium, annuncia la disponibilità in Italia della sua nuova line-up, che include laptop per il gaming dotati delle tecnologie più avanzate e diverse proposte business e per la produttività allo stato dell’arte, nonché alcuni laptop all’avanguardia per i content creator.

Nuova punta di diamante della linea gaming, il superperformante Titan 18 HX, vincitore del CES 2024 Innovation Award sia nella categoria “Gaming & eSport” sia in quella “Intelligenza Artificiale”, è dotato del primo display mini LED 4K 120Hz da 18 pollici al mondo, che offre risoluzioni elevatissime, tecnologia DisplayHDR 1000 e un'ampia copertura della gamma cromatica. Per garantire il top delle performance sia con i videogiochi sia con l’AI, Titan 18HX è equipaggiato con CPU Intel Core™ i9 -14900HX di 14° generazione e grafica NVIDIA GeForce RTX 4090, la GPU mobile di tipo consumer più potente in circolazione. Primo laptop firmato MSI con uno schermo di queste dimensioni ad arrivare nel nostro paese, Titan 18 HX è ora disponibile in pre-ordine in Italia al prezzo 5.999 Euro i.c.

Equipaggiati con il potentissimo processore Intel Core™ i9 -14900HX di 14° generazione sono anche i nuovi Raider GE78 HX e Vector 17 HX, entrambi dotati di un luminoso display da 17” 16:10 QHD+ e schede grafiche NVIDIA GeForce RTX serie 4000, in grado di soddisfare anche i gamer più esigenti. Raider GE78 HX e Vector 17 HX sono già in vendita rispettivamente con prezzi a partire da 3.699 Euro i.c. e 2.599 Euro i.c.

Stealth 16AI Studio, invece, è una nuova proposta per il gaming con display da 16" 16:10 e risoluzione UHD+ o QHD+, che si distingue per essere ultrasottile (solo 19,95 mm) e ultraleggero (appena 1,99 kg), nonché davvero elegante per poter assicurare il massimo sia in un contesto professionale sia per combattere con stile sui campi di battaglia. Dispone di CPU Intel Core™ Ultra 9 185H, grafica NVIDIA GeForce RTX serie 4000 ed è attualmente disponibile in pre-ordine al prezzo di 2.499 euro i.c.

Il nuovo Cyborg 14 con CPU Intel Core i7 di 14° generazione è, invece, l’ultima proposta di questo fortunato modello da 14” di fascia media, in grado di offrire stile e funzionalità allo stato dell’arte e che sarà in vendita dal Q3.

Tra gli altri nuovi modelli per il gaming in arrivo a breve in Italia si distinguono poi il Raider GE68 HX, Vector 16 HX, Stealth 14e AI Studio, Sword 17 HX e Cyborg 15 AI.

Passando ai notebook per il business, il nuovo Prestige 16 AI Studio, che è già in vendita al prezzo di 2.299 Euro i.c., è un laptop ultraleggero (1,6 Kg) e ultrasottile (18,95 mm), in grado di ridefinire il concetto di produttività, grazie alle sue sofisticate funzionalità di intelligenza artificiale, nonché ai processori Intel Core Ultra 7 o 9, al brillante display da 16” 16:10 QHD+ e all’elevata efficienza della batteria. Nel corso del Q2 arriverà anche il corrispondente modello con display da 14” (Prestige 14 AI Studio).

Basato su piattaforma certificata Intel Evo e in grado di assicurare una lunga autonomia di lavoro, è invece il leggerissimo Prestige 13 AI Evo, che pesa appena 990 grammi e garantisce la massima portabilità e produttività. Già disponibile in Italia al prezzo di 1.399 Euro i.c., affianca i fratelli maggiori Prestige 14 AI Evo e Prestige 16 AI Evo.

Tra i nuovi notebook per il business in arrivo si cita, infine, il Summit E16 AI Studio con Intel Core Ultra 7 e grafica NVIDIA GeForce RTX serie 4000, ideale anche per i professionisti più esigenti che richiedono prestazioni sempre al top.

Infine, numerosi saranno anche i nuovi notebook in arrivo in Italia dal secondo trimestre dell’anno dedicati alla content creation, tra cui il Creator M16 HX, che sarà in vendita con prezzi a partire da 1.999 Euro i.c. Questo laptop è dotato di un luminoso display da 16” 16:10 QHD+, CPU ad alta efficienza Intel Core i7 o i9, GPU NVIDIA GeForce RTX serie 4000, che gli consentono di assicurare prestazioni senza compromessi anche nei contesti più sfidanti. A quest’ultimo sarà poi affiancato il CreatorPro X18 HX, equipaggiato con display fino al 18” UHD, e il Creator 16 AI Studio che dispone di processori Intel Core Ultra 9 con tecnologia Intel AI Boost.