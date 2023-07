GTA Online: ottieni ricompense doppie al comando delle operazioni degli LSA

In più, ultima occasione per le ricompense rare dell'evento, guadagni doppi nel Progetto Overthrow e nei Contratti confidenziali dell'Agenzia e altro ancora





Questa settimana in GTA Online, diverse operazioni mercenarie e di sicurezza offrono guadagni allettanti: missioni del Progetto Overthrow, operazioni degli LSA e Contratti confidenziali sono tutte fonti di guadagni cospicui e affidabili. Nel frattempo, l'evento dei bonus di San Andreas Mercenaries giunge al termine e le gare aeree offrono bonus a tutti i partecipanti.





GTA$ e RP doppi in tutte le missioni del Progetto Overthrow



Collabora con l'ex galeotto e mercenario Charlie Reed per contrastare la Merryweather nelle missioni del Progetto Overthrow e ottieni GTA$ e RP doppi per tutta la settimana. Gli abbonati a GTA+, nel frattempo, otterranno ricompense triple per l’aiuto fornito in queste esplosive operazioni contro le truppe della Merryweather.





GTA$ e RP doppi nelle operazioni degli LSA



Immergiti nel turbolento mondo della guerra aerea paracadutandoti su portaerei, infiltrandoti in basi militari private e richiedendo devastanti bombardamenti, il tutto nelle operazioni degli LSA che offrono inoltre ricompense doppie.





Puoi accedere alle missioni del Progetto Overthrow e alle operazioni degli LSA dal terminale operativo installabile sul Mammoth Avenger. Parla con Charlie nell'hangar o acquista il terminale operativo da Warstock Cache & Carry mentre modifichi l'Avenger. Dopo averlo acquistato, potrai anche avviare le operazioni degli LSA in movimento chiamando Charlie con il tuo iFruit.





Evento dei bonus di San Andreas Mercenaries



Il traffico di carichi preziosi è un'attività rischiosa ma proficua, soprattutto in quest'ultima settimana utile a ottenere articoli collezionabili rari come ricompensa per l’allestimento di una base operativa aerea, per il contrabbando e per esserti buttato a capofitto nel pericolo.





Completa i seguenti incarichi entro il 12 luglio per ottenere ricompense che verranno consegnate entro 10 giorni dal completamento:

Acquista (se già non lo hai) il terminale operativo e il Mammoth Thruster per ricevere il Bomber Hinterland

Vendi carichi di contrabbando per un valore di 500.000 GTA$ entro il 12 luglio per ricevere il Cappellino LS Pounders

Completa le 6 missioni del Progetto Overthrow entro il 12 luglio per ottenere la livrea Mimetica blu e verde per il Mammoth Avenger

Completa le 3 operazioni degli LSA entro il 12 luglio per ricevere la livrea Nastro trasportatore per il V-65 Molotok

Vapid Hustler (auto muscolare)

Ocelot Swinger (sportiva classica)

Lampadati Michelli GT (sportiva classica)

Albany Hermes (muscle car, 30% di sconto)

Dewbauchee JB 700 (sportiva classica)

Agenzie – 40% di sconto

Migliorie e modifiche dell'Agenzia – 40% di sconto

Armeria e officina dell'Avenger – 40% di sconto

Albany Hermes (muscle car) – 30% di sconto

Enus Stafford (berlina) – 30% di sconto

Buckingham SuperVolito (elicottero) – 30% di sconto

Titan (aereo) – 30% di sconto

RM-10 Bombushka (aereo) - 30% di sconto

GTA$ e RP doppi nei Contratti confidenzialiAiuta Franklin Clinton e offri i servizi della tua Agenzia a una vasta clientela. Migliora la tua reputazione nel settore della sicurezza privata completando i Contratti confidenziali, da cui otterrai ricompense doppie per i prossimi sette giorni.Dopo essere diventato Capo, accedi al computer all'interno della tua Agenzia e scegli dal menu i Contratti confidenziali, oppure chiama Franklin in Freemode per chiedere un contratto casuale.SUGGERIMENTO: puoi diventare Capo dal menu Interazione.GTA$ e RP doppi nelle gare aereeMetti a frutto le lezioni della Scuola di volo nelle spettacolari gare aeree, che questa settimana offrono ricompense doppie a tutti i partecipanti.Veicolo di prova premium: Karin S95Passa da Hao’s Special Works nell’Autoraduno di LS per scoprire il veicolo di prova premium della settimana: una Karin S95 completamente modificata, pronta per entrare in azione sulle strade di Los Santos.Prova a tempo HSW della settimanaQuando Hao avrà completato le modifiche, metti alla prova il tuo veicolo nella Prova a tempo HSW della settimana: uno sprint da sud a nord tra Textile City e la losca Stab City a Blaine County.Autosalone Premium Deluxe MotorsportL'autosalone Premium Deluxe Motorsport di Simeon Yetarian è il posto migliore per dare un'occhiata a una selezione di veicoli locali ed esotici e provarli direttamente.Visita l'autosalone di Simeon per ammirare i seguenti veicoli vintage, farci un giro di prova intorno all'isolato o acquistarli direttamente:Autosalone Luxury AutosParcheggia nelle vicinanze e raggiungi l'autosalone Luxury Autos per osservare la Lampadati Tigon (supercar) e la Enus Stafford (berlina, 30% di sconto), tenute in condizioni perfette, per confrontarne specifiche e statistiche e acquistarle (anche entrambe) direttamente dalla vetrina, senza intermediari.Veicolo trofeo della settimana: Pfister Comet SRUsa le scorciatoie e l'astuzia per vincere per 3 giorni consecutivi nella serie di gare clandestine e ricevere una Pfister Comet SR (sportiva).Prova l'Ocelot XA-21, il Pegassi Infernus e il Pegassi CowL'area di prova dell'Autoraduno di LS è il posto perfetto per provare l’Ocelot XA-21 (supercar), la Pegassi Infernus (supercar) e la Pegassi Vacca (supercar). Puoi anche gareggiare nelle Corse ai checkpoint e nelle Prove a tempo, sfrecciando tra le colonne e lasciando ovunque i segni delle sgommate.Veicolo da primo premio del casinò: Dewbauchee VagnerGira la ruota fortunata per avere la possibilità di vincere il primo premio di questa settimana: la Dewbauchee Vagner (supercar), un prototipo che offre una visione del futuro tanto affascinante quanto minacciosa.SCONTIParla con Rooster McCraw nell'hangar e chiedigli di recuperare merci per te: questa settimana ti costerà il 50% in meno, perciò fallo mettere al lavoro per recuperare un po' di scorte a buon mercato.Nel frattempo, consulta gli sconti in basso e scopri se una parte del tuo impero criminale ha bisogno di essere migliorata o modificata, amplia la lista delle tue proprietà immobiliari, la tua collezione di veicoli o altro ancora:Inventario e sconti del Furgone delle armiMitra d'assalto | Fucile di precisione (30% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Pistola da combattimento | Fucile pesante | Fucile da cecchino pesante (40% di sconto) | Tirapugni | Mitra tattico | Machete | Molotov | Gas lacrimogeno | Tubi bomba | Giubbotto antiproiettile

