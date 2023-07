CS: Shattered Heavenb - online l'accolade trailer

SHATTERED HEAVEN

ONLINE L’ACCOLADE TRAILER CON I PARERI

DELLA STAMPA INTERNAZIONALE

La stampa internazionale si è espressa su Shattered Heaven, il nuovo titolo di Leonardo Interactive ora disponibile in Early Access su Steam. Il titolo, accolto positivamente dai media, continuerà a sorprendere i videogiocatori di tutto il mondo anche nei prossimi mesi, grazie a una ricca roadmap di aggiornamenti gratuiti.

A un mese dal debutto in Early Access su Steam, Leonardo Interactive celebra Shattered Heaven, Il roguelike strategico italiano con caratteristiche di ruolo e meccaniche card game ambientato in un universo dark fantasy e post-apocalittico. Il titolo è stato accolto positivamente dai media internazionali, e grazie a una roadmap serrata, continuerà a sorprendere i videogiocatori con una serie di aggiornamenti gratuiti volti a rendere l’esperienza di gioco ancora più appagante e ricca. In attesa del perfezionamento della versione finale, la critica ha definito Shattered Heaven un titolo che richiede “un approccio piacevolmente tattico, supportato da varie meccaniche uniche” (Multiplayer.it) e “un’opera longeva e appagante, sorretta da un contesto interessante e ben integrato” (Tom’s Hardware) con “un’ottima direzione artistica e un combat system sfaccettato, complice l’indovinata struttura da card game (Everyeye).

Nato dalle menti che hanno realizzato Dry Drowning, visual novel investigativa di successo dalle tinte futuristiche e distopiche, Shattered Heaven conferma la sua ambiziosa intenzione di inserirsi tra gli esponenti del genere card-game, rivoluzionandone i cardini con innovativi elementi RPG e con un sistema di deck-building dinamico.

Il lancio in accesso anticipato di Shattered Heaven rappresenta un’opportunità unica per i giocatori di partecipare attivamente allo sviluppo del gioco poiché durante questa fase, che si prolungherà per qualche mese, gli sviluppatori accoglieranno i feedback degli utenti permettendo loro di plasmare l’esperienza finale. Alcuni aggiornamenti sono già stati rilasciati e altri ancora arriveranno molto presto per rispecchiare il più possibile anche la volontà e le preferenze dei giocatori. Il viaggio epico e ricco di sfide di Shattered Heaven è già iniziato solo su Steam.

