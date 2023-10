Annunciata la data di uscita di Shattered Heaven

L’AGGIORNAMENTO DI OTTOBRE CONCLUDERÀ IL PERCORSO DI EARLY ACCESS

Il card game italiano dalle tinte dark-fantasy, sviluppato da Leonardo Productions ed edito da Leonardo Interactive, sarà finalmente disponibile dall’8 novembre 2023. L’intenso percorso di Early Access che ha accompagnato lo sviluppo del roguelike in salsa rpg negli scorsi mesi, raggiungerà la sua fase finale a partire dal 4 ottobre, con l’arrivo dell’ultimo aggiornamento che perfezionerà ulteriormente il gioco in vista del suo lancio.

Shattered Heaven è il card game roguelike italiano dalle tinte dark-fantasy con meccaniche di ruolo pubblicato da Leonardo Interactive, in procinto di concludere la sua fase di Early Access per essere definitivamente rilasciato l’8 novembre 2023 su Steam. Fondamentali, negli ultimi mesi di sviluppo, il supporto e l’entusiasmo della community che ha contribuito attivamente a perfezionare la produzione, permettendo di realizzare un’esperienza di gioco coinvolgente e appagante. In preparazione al lancio, un ulteriore aggiornamento alla versione attualmente disponibile in accesso anticipato su Steam è previsto il 4 ottobre e porterà con sé contenuti aggiuntivi e migliorie.

Per entrare più nel dettaglio, verranno resi disponibili i seguenti update:

Aggiunta di nuovi modificatori nella modalità Ascension (roguelike).

Bilanciamento dei cicli e delle carte nella modalità Ascension.

Aggiunta di un nuovo boss segreto, raggiungibile nei cicli più avanzati della modalità Ascension.

Questo boss costituirà la sfida più impegnativa del gioco attuale e porterà il giocatore a dover usare tutte le sue abilità al meglio e a perfezionare la sua strategia.

L’ultimo aggiornamento di Shattered Heaven ha introdotto la modalità Ascension, un particolare tipo di esperienza di gioco roguelike in cui sarà possibile affrontare una serie di livelli generati proceduralmente che costringeranno il giocatore a ripetere i dungeon daccapo in caso di sconfitta. La progressione viene così favorita attraverso la strategia e l’apprendimento e viene inoltre introdotto un livello di difficoltà elevato che risulterà sfidante soprattutto per i giocatori più hardcore. Questa particolare modalità, molto popolare nel più recente panorama videoludico, verrà ulteriormente migliorata grazie all’ultimo aggiornamento che verrà reso disponibile mercoledì 4 ottobre, poco prima del rilascio definitivo del gioco.

Shattered Heaven è stato sviluppato da Leonardo Productions, già autore della visual novel investigativa Dry Drowning, che ha conquistato gli appassionati di videogiochi grazie alla sua narrazione stratificata e coinvolgente. Con il supporto di Leonardo Interactive, anche in questo nuovo progetto il team di sviluppo italiano si è impegnato nella realizzazione di un canovaccio emozionante e maturo, accompagnato allo stesso tempo da un’esperienza di gioco completa e ricca di elementi, perfezionata grazie al parere diretto degli appassionati. In questo modo, il lancio in accesso anticipato di Shattered Heaven ha rappresentato un’occasione unica per creare un prodotto soddisfacente e completo che sarà reso disponibile nella sua versione definitiva a partire dall’8 novembre solo su Steam.

