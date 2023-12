SHATTERED HEAVEN AGGIORNAMENTO GRATUITO

In arrivo un nuovo aggiornamento gratuito per Shattered Heaven, il card game roguelike di Leonardo Productions disponibile da poco più di un mese su Steam. Il videogioco ha già conquistato e convinto la critica e il pubblico con la sua commistione di elementi perfettamente equilibrata grazie al periodo in Early Access. Nuovi contenuti, missioni e bilanciamenti, accompagnano l’introduzione della localizzazione in lingua spagnola.



A partire dal 13 dicembre, un nuovo aggiornamento gratuito renderà l’esperienza di gioco di Shattered Heaven ancora più completa. A poco più di un mese dall’uscita della versione definitiva del videogioco roguelike con combattimenti in stile card game di Leonardo Productions, nuovi contenuti, modalità e bilanciamenti, saranno implementati per soddisfare le molte richieste ricevute dagli appassionati durante il recente periodo di Early Access. Inoltre, grazie al costante impegno e supporto del publisher Leonardo Interactive, l’aggiornamento includerà anche la localizzazione in lingua spagnola.

L’update conterrà una nuova serie di piccole missioni secondarie da affrontare durante la campagna per ottenere risorse extra, come richiesto dai fan. Inoltre, le features principali saranno:

Modalità Sfide: una serie di sfide di combattimento che verranno sbloccate nella Cattedrale dell’Equinozio in modalità campagna, mano a mano che si procede nella storia. Con questa modalità, sarà possibile affrontare vecchi boss con nuove abilità e affrontare interessanti sfide che permetteranno di ottenere preziosi materiali per affrontare al meglio la campagna.





Bilanciamenti: la modalità Ascension riceverà una piccola ma significativa balance patch per rendere l’esperienza di gioco più piacevole con riconoscimenti migliori per il raggiungimento dei cicli avanzati. Alcune carte, verranno inoltre equilibrate per essere più utili e performanti.





Nuova Lingua, Spagnolo: traduzione completa del titolo in lingua spagnola.

Altre News per: shatteredheavenaggiornamentogratuito