Il card game italiano Shattered Heaven è ora disponibile su Steam

SHATTERED HEAVEN È DISPONIBILE DALL’8 NOVEMBRE SU STEAM





SI CONCLUDE CON SUCCESSO IL PERIODO DI EARLY ACCESS DEL

CARD GAME ROGUELIKE MADE IN ITALY

Shattered Heaven è un roguelike strategico di ruolo con combattimenti in stile card game, disponibile a partire dall’8 novembre su Steam. Dopo un intenso periodo di Early Access, il videogioco sviluppato dall’italiana Leonardo Productions si prepara al debutto ufficiale, portando con sé le tante novità e gli aggiustamenti realizzati grazie al supporto del publisher Leonardo Interactive e ai suggerimenti della community raccolti negli scorsi mesi. Il viaggio epico attraverso un mondo caduto in rovina, con la sua trama matura e una struttura di gioco stratificata, è finalmente pronto a sorprendere tutti gli appassionati di videogame.

Protagonista di una notevole spinta espansionistica, il panorama dello sviluppo dei videogiochi in Italia ha dimostrato negli ultimi anni di aver trovato la giusta direzione per raggiungere anche in materia digitale, quell’eccellenza artigianale tipicamente associata al Made in Italy. Tra i numerosi testimoni di questa graduale crescita, figura sicuramente Shattered Heaven, il card game con sfumature roguelike e di ruolo sviluppato da Leonardo Productions, software house inaugurata dal publisher Leonardo Interactive e composta dalla stessa formazione già autrice della visual novel investigativa e distopica Dry Drowning. Dopo un intenso periodo in Early Access, Shattered Heaven è finalmente pronto per fare il suo debutto ufficiale su Steam l’8 novembre, con una versione di gioco ampiamente migliorata grazie anche al sostegno della community che ha partecipato attivamente alla produzione con i suoi pareri e consigli. Non manca inoltre il supporto dello stesso publisher - di recente anche editore di Daymare 1994: Sandcastle (prequel di Daymare: 1998, altro titolo italiano che ha ottenuto un grande consenso a livello globale) - che ha permesso al viaggio creativo del team di developer di proseguire verso nuovi orizzonti.

Shattered Heaven è un videogioco di strategia che offre una modalità roguelike, combattimenti card game e meccaniche di ruolo, elementi inseriti in una cornice narrativa stratificata e matura, che ben rappresenta la filosofia del team di sviluppo. Il titolo, nasce infatti da una sincera passione per la sperimentazione e si distingue sia per l’audace commistione di generi e stili di gioco, sia per la trama coinvolgente che affronta temi complessi e inclusivi attraverso personaggi dalle mille sfaccettature. Il videogioco, è ambientato in un mondo decaduto e sepolto sotto le ceneri in cui l’umanità è stata maledetta a causa del suo tradimento nei confronti di Dio. In questo contesto, immerse in un’atmosfera dark e post-apocalittica, quattro fazioni si troveranno impegnate in una lotta per la sopravvivenza e saranno costrette a sacrificare ciascuna una vestale per eseguire un rituale noto come Guerra dell’Ascensione, nella speranza di riuscire a salvare il genere umano.

In aggiunta all’attenzione dedicata alla narrazione, Leonardo Productions è riuscita a sviluppare un sistema di gioco stratificato e ricco di elementi. Impegnati nell’esplorazione di complessi dungeon a livelli, infatti, i giocatori avranno l’opportunità di prendere il controllo di una squadra composta da tre personaggi, ciascuno con il proprio mazzo di carte e abilità uniche che permetteranno di personalizzare l’intera esperienza di gioco. Un segmento strutturato è dedicato inoltre allo sviluppo degli stessi personaggi e alla gestione delle risorse, in linea con le più classiche dinamiche del gioco di ruolo. La natura roguelike del titolo, infine, aggiunge ulteriori elementi di varietà e profondità a ogni partita, garantendo un altissimo livello di rigiocabilità e longevità.

Il ricco ventaglio di possibilità offerte da Shattered Heaven sarà finalmente disponibile su Steam a partire dall’8 novembre 2023 e il gioco è già pronto a trascinare tutti gli appassionati in un universo avvincente e ricco di suspance.