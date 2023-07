Call of Duty: una bici da corsa unica nel suo genere con Mark Cavendish e Kamp Seedorf

LA LEGGENDA DEL CICLISMO MARK CAVENDISH UNISCE LE FORZE CON CALL OF DUTY PER CREARE UNA BICI DA CORSA UNICA NEL SUO GENERE, SU DESIGN DEI KAMP SEEDORF









Cosa succede quando si mettono insieme uno dei videogiochi più venduti al mondo, uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi e una leggendaria crew di street art? Si ottiene una bicicletta da corsa Wilier dal design personalizzato e ispirato a Vondel. Si tratta dello stesso modello di bicicletta con cui Mark Cavendish sta correndo il suo ultimo Tour de France.

Per celebrare il lancio della stagione 4 di Call of Duty®: Warzone™, e in vista dell'ultimo Tour de France di Mark Cavendish, questa collaborazione unica ha dato vita a una bicicletta personalizzata che trae ispirazione dalla nuova mappa Battle Royale del gioco, Vondel. I graffiti della bici sono stati disegnati dal collettivo olandese di street art Kamp Seedorf, per dare una grande autenticità all'opera d'arte disegnata a mano.

Oltre a ispirarsi alla nuova mappa di Call of Duty® ambientata in Europa, il team ha utilizzato una bicicletta Wilier Filante SLR, lo stesso modello di bicicletta con cui Mark Cavendish sta attualmente correndo il suo ultimo Tour de France, prima di ritirarsi alla fine della stagione 2023. Cavendish spera di vincere la sua 35ª tappa della rinomata corsa ciclistica francese, conquistando il record di vittorie di tappa di tutti i tempi.









Per dare vita a questo progetto, Call of Duty si è avvalso dell'aiuto del gruppo di street art olandese Kamp Seedorf. Il complesso disegno ispirato ai mattoni viola di Vondel è stato realizzato a mano e presenta dettagli che includono alcuni dei principali punti di interesse della nuova mappa Vondel, come il Castello, la Stazione Ferroviaria e il Mulino a vento, oltre agli operatori Nikto e Ghost.









La nuova mappa free-to-play Battle Royale Vondel, che in termini di dimensioni si colloca tra Al Mazrah e Ashika Island, accoglie fino a 18 operatori per la DMZ e 72 operatori per le modalità di gioco Ritorno ed è disponibile per le esperienze Battle Royale e DMZ di Warzone. La mappa presenta un mix di strade e canali urbani densamente popolati, strutture più grandi da esplorare completamente (all'interno e all'esterno), un ampio grado di verticalità e i mezzi per contrastare coloro che ne approfittano, percorsi di parkour e numerosi segreti da scoprire.

Per vedere il dietro le quinte di come Kamp Seedorf ha dato vita a questo design unico, il video è disponibile QUI.

Infine, potete trovare QUI il pensiero di Mark.

