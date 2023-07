Esclusiva intervista a Salvatore Parolisi, l'uomo condannato per l'omicidio della moglie: Non parla da anni, ma si aprirà domani sera su Chi l'ha visto?

Dopo la condanna definitiva per l'omicidio della moglie, Salvatore Parolisi rompe il silenzio in un'intervista esclusiva a Chi l'ha visto?. Dopo aver trascorso 12 anni di carcere su una sentenza di 20 anni, l'ex militare è ora autorizzato a usufruire di permessi giornalieri e a lasciare la struttura di detenzione. In questa puntata, il programma di Federica Sciarelli e Gianluca Nappo affronta anche appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà. Scopri i dettagli dell'intervista che svelerà il lato nascosto di Salvatore Parolisi, diretta da Fabrizio Cofrancesco."

