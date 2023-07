Nilox lancia la nuova gamma di e-bike Cargo

Nilox anticipa un trend già consolidato in nord Europa e lancia la nuova gamma di e-bike Cargo

Nilox , brand di tecnologia per sport e vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet, lancia ufficialmente a partire dal mese di giugno la sua nuova gamma Cargo: tre modelli elettrici dedicati al trasporto di merce leggera, merce pesante e bambini. Presentate per la prima volta a IFA 2022, le tre nuove e-bike rappresentano il primo passo del marchio verso il trasporto di merci e persone, un mercato già consolidato in Europa (con tassi di crescita a doppia cifra negli ultimi anni) e che è destinato a valere più di 3 miliardi di dollari nel 2029.

In un contesto di massima attenzione ai consumi, in cui la transizione verso una mobilità urbana sempre più green e sostenibile appare come un passaggio cruciale per il futuro del pianeta, il marchio italiano prende parte a questa rivoluzione con una nuova linea eCargo accessoriata e confortevole, ideale per muoversi trasportando merci in modo pratico ed ecologico, con un una particolare attenzione all’efficienza di motori e batterie per superare il limite progettuale del peso.

