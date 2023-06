World of Warcraft: Fortificazione dell'Evocatore

World of Warcraft: la specializzazione Fortificazione dell'Evocatore nell'aggiornamento Fratture nel Tempo







Nel mondo in costante evoluzione di World of Warcraft, arriva una nuova specializzazione: l'Evocatore Fortificazione. Questa terza specializzazione per la classe dell'Evocatore, introdotta con il lancio dell'ultima espansione di WoW, Dragonflight, rappresenta una svolta per il ruolo degli assaltatori, perché si concentra su una modalità di gioco di supporto.



Graham Berger, progettista di gioco senior, ci racconta l'ispirazione alla base di questa specializzazione, la sua meccanica distintiva e il suo impatto sulle dinamiche di gruppo, sia in PvA che in PvP.

La specializzazione Fortificazione per l'Evocatore, che potenzia gli alleati e abbraccia il potere della magia dei draghi. Dal fornire benefici ai compagni di gruppo allo scatenare incantesimi devastanti, gli Evocatori Fortificazione portano gli assaltatori in una nuova dimensione.

Affrontando l'aggiornamento ai contenuti di Fratture nel Tempo, i giocatori e le giocatrici scopriranno i misteri della magia dei Draghi Neri e giocheranno un ruolo vitale nella prosecuzione della storia di Dragonflight.

