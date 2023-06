Crash Team Rumble disponibile su PlayStation e Xbox

Il 20 giugno Crash Team Rumble è arrivato su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Xbox One, un 4v4 multi-piattaforma con Crash Bandicoot e a tanti suoi amici e nemici, tutti in lotta per raccogliere e mettere al sicuro il maggior numero di frutti Wumpa in varie incredibili zone di gioco.

Al lancio, Crash Team Rumble presenta otto eroi e antagonisti dell'universo di Crash, che includono Crash Bandicoot, Coco, Tawna, Dingodile, Neo Cortex, N. Tropy, N. Brio e l'ultima novità nell'universo di Crash - Catbat. In nove pericolose e selvagge arene, ogni squadra da quattro dovrà cercare di raccogliere e depositare il maggior numero di frutti Wumpa per la propria squadra.

I personaggi sono dotati di una serie di poteri unici e possono ricoprire uno fra tre importanti ruoli: Marcatore, Difensore e Potenziatore. Ciò che conta è raccogliere il maggior numero di Wumpa!

Oltre agli otto personaggi e alle nove arene disponibili al rilascio del gioco,

