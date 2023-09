Crash Team Rumble - arriva la Stagione 2

La stagione 2 di Crash Team Rumble verrà lanciata il 12 settembre! Preparati a tutti i nuovi modi di giocare: nuove modalità, mappe, un nuovo eroe e un nuovo potere, tutti in arrivo durante la prossima stagione. Raduna i tuoi amici e tuffati nella nuovissima modalità Party, un remix cooperativo per 4 giocatori che offre ai fan una nuova interpretazione di Rumble. Lanciati in due nuove mappe, piene di pericoli e nuove strategie da scoprire, e preparati per l'arrivo di Ripto, che sta distruggendo la festa dall'universo di Spyro!



La modalità Party porta la frenetica modalità cooperativa in Crash Team Rumble



Per i giocatori che desiderano prendersi una pausa dalle partite competitive, la Stagione 2 offre la modalità Party! Assembla una squadra di 4 persone e rilassati in 5 round di minigiochi distinti, ognuno con le proprie sfide. Dovrai lavorare insieme come una squadra per portare a termine ogni compito, raccogliendo contemporaneamente orologi che aumentano il tempo rimanente! Padroneggia ogni ondata della modalità Party e potresti persino sbloccare un'ondata di boss segreta, la prova di abilità definitiva per i veterani di Crash . Ad ogni round, il punteggio della tua squadra viene calcolato in base alla velocità con cui completi ogni obiettivo, quindi dovrai esercitarti riducendo al minimo il tempo e massimizzando il punteggio!



I round in modalità Party sono disponibili in 5 tipi diversi:



· Corsa veloce: corri attraverso gli speed pad con i tuoi compagni di squadra schivando pericoli come paraurti e casse di nitro. I giocatori sono collegati da un cavo che aumenta la loro velocità, ma si rompe se i giocatori si allontanano troppo dai loro compagni di squadra. Non lasciare nessuno indietro e gareggia in gruppo per ottenere i migliori tempi!



· Cos'è Cookin? – Collabora per raccogliere ingredienti specifici e aggiungerli a un enorme piatto che viaggia per la mappa. Assicurati di comunicare con i tuoi compagni di squadra per assicurarti di non prendere gli ingredienti sbagliati e tieni sempre d'occhio il piatto!



· Get ??Lit – I giocatori devono utilizzare una candela per accendere le lanterne sparse attorno a un'enorme torre prima che scada il tempo. La tua candela si spegnerà, quindi dovrai fare affidamento sui tuoi compagni di squadra per riaccenderla per mantenere il ritmo. Tempismo e coordinazione attenti sono le chiavi del successo!



· Dig It: cerca ossa sepolte sulla mappa e rimontale al centro per scoprire uno scheletro completo! Alcune ossa sono più grandi di altre e necessitano di più giocatori per trasportarle. Fai buon uso del sistema ping e cronometra i tuoi salti in tandem per assicurarti i tempi migliori.



· Balloon Bounce (in uscita più avanti durante la stagione 2) – Salta in alto nel cielo sopra Calamity Canyon e rimbalza su enormi palloncini per guadagnare punti. Ogni onda genera diversi set di palloncini; la tua squadra dovrà rimbalzare su un certo numero di ciascuna forma per ottenere la vittoria. Rimbalza con attenzione, poiché più giocatori che saltano sullo stesso pallone potrebbero ritrovarsi a precipitare a terra!

Draghi attenti, Ripto sta distruggendo la festaSaluta il tuo nuovo re. Ripto è tornato per causare caos e guai come il nuovo Booster che si unisce al roster degli eroi! Impugnando il suo scettro, controlla il campo di battaglia con una miriade di incantesimi mortali e potenti. Distruggi i tuoi nemici con enormi palle di fuoco, evoca fulmini per colpire i nemici al suolo ed evoca enormi onde di tsunami per saltare in aria. Nelle mani di un giocatore esperto, Ripto può combinare insieme le sue abilità per creare combo devastanti. Stai attento alla sua uscita più tardi durante la stagione 2!Provalo in due nuove mappeNessuna stagione sarebbe completa senza nuove arene da abbattere. La Stagione 2 porta sul tavolo ancora più nuove mappe rispetto alla Stagione 1, con Waste Deep e Jazz Junction in arrivo a breve. Esplora le pericolose fogne di Waste Deep, disseminate dei diabolici esperimenti di Cortex. Sii il primo ad attivare le stazioni delle reliquie su questa mappa per seminare il caos da scienziato pazzo nella squadra nemica! Più avanti nella stagione, i giocatori potranno anche suonare su Jazz Junction, una mappa notturna nel bel mezzo di un raduno jazzistico. Balla con i musicisti locali ed equipaggia maschere rivoluzionarie per cambiare le sorti di una partita. È un'arena frenetica e giocosa, dove nessuna partita è mai uguale!La stagione 2 è in diretta oggi, completa di un nuovissimo Battle Pass a 100 livelli! Avanza nel percorso gratuito o premium e sblocca nuove skin, cosmetici, musica e altro ancora. Il Premium Battle Pass della Stagione 2 è incluso nella Crash Team Rumble Deluxe Edition o disponibile tramite acquisto separato per 950 Crash Coins per i possessori della Standard Edition. Completando tutti i 100 livelli del Pass Battaglia Premium della Stagione 2 riceverai anche 1.000 Crash Coin in totale.

