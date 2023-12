Spyro ed Elora arrivano nella Stagione 3 di Crash Team Rumble

L'inverno arriva sulle rive dell'Isola N. Sanity durante la stagione 3 di Crash Team Rumble™, in arrivo il 7 dicembre! Unisciti a Spyro the Dragon™, ai suoi amici e nemici, mentre entrano in Crash Team Rumble giusto in tempo per le festività natalizie. Lanciati in un paese delle meraviglie innevato di luoghi tropicali, ritoccati con decorazioni festive e gadget durante l'evento stagionale invernale. È ora di rannicchiarsi accanto al fuoco del drago ed entrare nello spirito della stagione!

Spyro™ ed Elora si uniscono alla rissa

Dal mondo di Avalar, il drago viola e l'adorabile fauno preferiti da tutti arriveranno durante la stagione 3! Tutta l'esperienza acquisita nel raccogliere gemme verrà trasferita a Crash Team Rumble, poiché Spyro si unirà alla squadra come agile realizzatore. Carica sulla mappa con tutte le sue mosse distintive, complete di sputafuoco, planata e colpo di testa. Inoltre, il nuovo potere del Portale della Banca introduce un nuovo livello di strategia nel tuo piano di gioco. Teletrasportati istantaneamente sulla tua banca per un subdolo punteggio Wumpa oppure passa all'offensiva teletrasportandoti sulla banca nemica per provocare invece un po' di caos. Riunisci i tuoi eroi e cattivi preferiti di Spyro e Crash Bandicoot™ per creare la squadra dei sogni definitiva! Successivamente, nel corso della stagione, Elora il Fauno si unirà a Spyro nel roster degli eroi: restate sintonizzati per ulteriori dettagli.

Esplora i Regni dei Draghi in due nuove mappe

I meravigliosi mondi degli Artigiani e della Foresta estiva si trasformano in nuove mappe, con emozionanti stazioni di reliquie e sorprese in serbo! Artisans Arena dà vita al mondo natale di Spyro con amici e nemici che aiutano nella lotta. Utilizza le stazioni delle reliquie delle fate per dare alla tua squadra difese extra o evoca i maghi del ghiaccio per congelare i nemici con temibili attacchi di gelo. Utilizza la stazione delle reliquie epiche, Gulp, per far piovere il terrore dal cielo e creare terremoti selvaggi. Più avanti nella stagione, Summer Forest arriva insieme a nuovi remix della modalità Party, il che significa più modi di giocare sia in modalità competitiva che cooperativa!









Festeggia con l'evento stagionale invernale

Preparati per le festività natalizie con nuove skin e cosmetici a tema, in arrivo nell'evento stagionale invernale! Le mappe che conosci e ami subiranno un gelido restyling, invitandoti a fare un salto per divertirti in vacanza. Personalizza il tuo look con equipaggiamenti nuovi di zecca quando l'evento stagionale invernale arriverà più avanti nella stagione 3!

Spyro Early Access e la Stagione 3 sono entrambi disponibili oggi, quindi salta nell'arena e preparati a dare fuoco a qualche pecora!

