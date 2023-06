Estate 2023: Nilox lancia una nuova linea di action cam che strizza l’occhio ai social e ai creator



Nilox, brand di tecnologia per sport e vita all’aria aperta del Gruppo Esprinet, lancia una nuova linea di action cam con un design rinnovato che strizza l’occhio al mondo social. Tra i prodotti più gettonati per la bella stagione sia dagli amanti della tecnologia che dagli sportivi, le action cam Nilox permettono di registrare video e scattare foto in qualunque situazione, anche nelle avventure più estreme.La nuova gamma è un concentrato di design e tecnologia: oltre a mantenere le performance elevate dei modelli precedenti di cam Nilox, come video 4K30, stabilizzazione elettronica integrata, foto 20 MP e lente ultra grandangolare da 170°, propone soluzioni che si muovono sempre più verso una maggiore condivisione, senza trascurare l’estetica.X-Snap è la nuova action cam di Nilox destinata a coloro che desiderano portare sempre con sé un dispositivo di piccole dimensioni capace di restituire immagini di qualità. Dotata di un display da 2” , consente di registrare video stabilizzati fino a 4K30 e scattare foto con una risoluzione fino a 20 megapixel. Compatibile con qualsiasi smartphone grazie al nuovo ingresso USB-C , questa action cam è ideale per coloro che desiderano condividere foto e video sui social: grazie alla Nilox App , disponibile per dispositivi iOS e Android, è possibile scaricare rapidamente i propri contenuti e creare in pochi passi divertenti video da mostrare ai propri amici. L'obiettivo grandangolare a 170° cattura ogni dettaglio dell'ambiente circostante mentre i numerosi accessori inclusi nella confezione, come la custodia waterproof e la seconda batteria, rendono questa cam perfetta per qualsiasi attività. X-Snap è disponibile a un prezzo al pubblico consigliato di: €69,95.

