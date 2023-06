Steam NEXT Fest - nuovi giochi DLSS

Steam NEXT Fest presenta le anteprime dei nuovi giochi DLSS: disponibili le versioni demo a partire da oggi stesso!

Lo Steam NEXT Fest è una celebrazione di più giorni in cui i fan hanno la possibilità di provare demo, chattare con gli sviluppatori, assistere a live stream e conoscere i giochi in arrivo su Steam. Per gli sviluppatori, lo Steam Next Fest invece è un'opportunità per ottenere i primi feedback dai giocatori e costruire già un pubblico per un futuro lancio su Steam.

Steam Next Fest: June 2023 è in pieno svolgimento e i giocatori GeForce possono provare le tecnologie RTX in alcune demo gratuite dei prossimi giochi. L'edizione di giugno 2023 di Steam NEXT Fest è iniziata il 19 giugno alle 10:00 e finirà il 26 giugno alle 10:00. Le seguenti demo sono presenti nello Steam NEXT Fest e dispongono già dell'implementazione di NVIDIA DLSS 2:

Per seguire i livestream: nella parte superiore della pagina del festival, troverete un programma della diretta live. Nella maggior parte dei casi, sono gli stessi team di sviluppatori a rispondere alle domande della community. Basterà cliccare sull'icona della chat subito sotto il livestream per aprire la finestra di chat e partecipare alla conversazione.

Vorreste trovare un gioco di cui si desidera avere notizie al momento stesso del lancio? Basterà passare il mouse su un gioco e cliccare sull'icona della stella nell'angolo in alto a destra per aggiungerlo alla lista dei desideri per ricevere una notifica via e-mail quando il gioco uscirà.

Link correlati:

Festa di Steam NEXT:

https://store.steampowered. com/saldi/prossima festa

Simulatore di Route 66: il giro libero

https://store.steampowered. com/app/2325860/Route_66_ Simulator_The_Free_Ride/

Zona morta dell'assedio stellare

https://store.steampowered. com/app/2170420/Starsiege_ Zona morta/

Sincronizzato

https://store.steampowered. com/app/1008080/SINCRONIZZATO/

SlavicPunk: Old Timer

https://store.steampowered. com/app/1820140/SlavicPunk_ Auto d'epoca/

Luna Abisso

https://store.steampowered. com/app/1933000/Luna_Abyss/

bugie di p

https://store.steampowered. com/app/1627720/Lies_of_P/

Altre News per: steamnextfestnuovigiochidlss