SERUM - La demo arriva allo Steam Next Fest

Scopri l'enigma di SERUM: prospera contro il ticchettio dell'orologio in mezzo a devastazione e nemici mutati

Lo sviluppatore Game Island e l'editore Toplitz Productions sono lieti di rivelare che il loro gioco di avventura di sopravvivenza in prima persona SERUM avrà una demo giocabile al prossimo Fest di Steam a partire dal 5 febbraio.

SERUM è guidato da una meccanica di gioco unica: il misterioso elisir (siero) è essenziale per la tua sopravvivenza, un'ancora di salvezza che ha un effetto curativo contro il Flagello, un evento catastrofico provocato dall'uomo che ha lasciato il mondo in rovina. Scopri come questo liquido vitale può prolungare la tua esistenza, amplificare le abilità e potenziare un arsenale di armi realizzato a mano. Ma attenzione, il tempo è essenziale e stringe. Devi creare diversi tipi di siero per sopravvivere, combattere pericolose creature mutate, risolvere enigmi intriganti e, infine, sfuggire ai pericoli in cui ti ritrovi immerso... o morire provandoci.

La demo del Next Fest offrirà ai giocatori la loro prima vera esperienza pratica del gioco mentre intraprendono un viaggio esaltante nel cuore dell'oscurità. SERUM sfiderà i giocatori nella loro ricerca per la sopravvivenza; le loro abilità corpo a corpo e di combattimento saranno messe alla prova mentre si avventurano in un mondo cambiato per sempre, la resilienza diventa fondamentale.

Con una miriade di creature mutate e un mondo di distruzione e abbandono da esplorare alla ricerca di risposte, SERUM incoraggerà il giocatore a sopravvivere e ad adattarsi in un ambiente ostile sotto la pressione del tempo.

Ulteriori dettagli su SERUM possono essere trovati sulla pagina Steam ufficiale del gioco, e attraverso devlog e diario di bordo che lo studio tiene regolarmente su X (ex Twitter), rivelando di più sul mondo, sulla creazione e sui macabri pericoli che i giocatori incontreranno.