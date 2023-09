Steam Next Fest: Deep Rock Galactic: Survivor e SpellRogue giocabili ora

Con l'arrivo dello Steam Next Fest, la prossima settimana, Ghost Ship Publishing ha rilasciato due demo di Deep Rock Galactic: Survivor e SpellRogue, offrendo ai giocatori l'opportunità di provare entrambi questi titoli tanto attesi. prima dello Steam Next Fest, dove saranno presentati anche dal ottobre 9 al 16 Entrambi i giochi sono attualmente disponibili per essere giocati , offrendoti la possibilità di provarli prima della loro uscita.



Ecco un breve riepilogo di ciascun gioco per contesto:

Deep Rock Galactic: Survivor: sviluppato da Funday Games , questo gioco spin-off di Deep Rock Galactic evolve il genere sparatutto aggiungendo ambienti distruttibili e processi decisionali momento per momento, mettendo i minatori contro orde di insetti terrificanti nel processo . La demo di Steam Next Fest consentirà ai giocatori di assumere il ruolo di Scout, una delle classi originali di Deep Rock Galactic, per esplorare il bioma Crystalline Caverns su tre diversi livelli di pericolo e con molteplici sblocchi di mod.

SpellRogue: sviluppato da Guidelight Games , SpellRogue unisce la costruzione del mazzo con un gameplay roguelike, poiché i giocatori dovranno usare il loro ingegno per sconfiggere i nemici con una varietà di potenti incantesimi. La demo dello Steam Next Fest consente l'accesso al personaggio del Mago dell'Acqua, dotato di tre equipaggiamenti, tonnellate di incantesimi e due interi Atti del gioco da affrontare, oltre a quattro boss intimidatori e quaranta scontri nemici da superare.



