GTA Online - Bravado Buffalo EVX disponibile

La Bravado Buffalo EVX, ora disponibile da Legendary Motorsport

Festeggia l'aggiornamento San Andreas Mercenaries con bonus speciali, livree per l'Avenger e molto altro



La Bravado Buffalo EVX (muscle car) migliora la formula già vincente della gamma Buffalo, rimpiazzando il motore a benzina con uno elettrico, offrendo una manovrabilità formidabile ed è personalizzabile con le modifiche di HSW e l'attrezzatura di Imani.

Visita l'autofficina della tua Agenzia per equipaggiare utili miglioramenti come blindatura, mine anti tenuta e uno a scelta tra unità di controllo remoto e disturbatori di frequenza. Hao's Special Works, situato all'interno dell'Autoraduno di Los Santos nelle versioni PS5 e Xbox Series X|S, può applicare tutte le sue modifiche per massimizzare le prestazioni.

La Bravado Buffalo EVX è acquistabile sul sito di Legendary Motorsport e questa settimana è nella selezione dei veicoli dell'autosalone Luxury Autos.



Unisciti ai Los Santos Angels



Con l'arrivo di San Andreas Mercenaries in GTA Online, dei mercenari eseguono operazioni di disturbo contro la milizia privata della Merryweather. Chi deve ancora provare questo nuovo aggiornamento ricco d'azione deve solo rispondere alla chiamata di Charlie Reed per unirsi ai Los Santos Angels.

Il terminale operativo installabile sul Mammoth Avenger è il punto d'accesso alle nuove ed esplosive missioni di San Andreas Mercenaries, tra cui l'ambizioso Progetto Overthrow di Charlie e un'audace serie di operazioni degli LSA .

Visita Warstock Cache & Carry per procurarti il terminale operativo per l'Avenger, disponibile gratis fino al 19 luglio per gli abbonati a GTA+ insieme a diversi altri vantaggi.

Evento dei bonus di San Andreas Mercenaries



L'industria del contrabbando di Los Santos sta decollando... letteralmente. L' evento dei bonus di San Andreas Mercenaries ricompensa con articoli collezionabili e rari chi allestisce la propria base operativa aerea, partecipa a rischiosi traffici e aiuta Charlie Reed nel Progetto Overthrow e nelle operazioni degli LSA fino al 12 luglio.



Acquista (se già non lo hai) il terminale operativo e il Mammoth Thruster per ricevere il Bomber Hinterland



Vendi carichi da contrabbandiere per un valore di 500.000 GTA$ entro il 12 luglio per ricevere il Cappellino LS Pounders



Completa le 6 missioni del Progetto Overthrow entro il 12 luglio per ottenere la livrea Mimetica blu e verde per il Mammoth Avenger



Completa le 3 operazioni degli LSA entro il 12 luglio per ricevere la livrea Nastro trasportatore per il V-65 Molotok



Tutte le ricompense saranno consegnate nei 10 giorni successivi al completamento.

CONSIGLI PER IL CONTRABBANDO : apri il menu Interazione e sposta l'Avenger dalla tua base operativa al tuo hangar andando su Servizi > Avenger > Opzioni di spostamento. Ricorda di parlare con Rooster McCraw nel tuo hangar: ti aiuterà a procurarti carichi aerei dietro compenso.



50% di GTA$ e RP in più nelle missioni del Progetto Overthrow

Sfrutta il nuovo terminale operativo dell'Avenger per aiutare Charlie a sferrare un attacco contro la Merryweather e la sua crescente presenza mercenaria nelle missioni del Progetto Overthrow per ottenere il 50% in più di GTA$ e RP . Fai squadra con un massimo di altri tre giocatori in queste intense missioni o, se ti senti particolarmente audace, affrontale in solitaria. Gli abbonati a GTA+, che potranno ricevere il terminale operativo gratis fino al 19 luglio, possono anche sfruttare i bonus cumulabili per il Progetto Overthrow fino a ottenere ricompense doppie e anche maggiori.





Livree omaggio per l'Avenger

Giocando a GTA Online durante questa settimana otterrai le livree Mimetica rosa e verde, Monete Santo Capra e Dolla Dolla, con cui ornare il tuo Mammoth Avenger e intimidire i nemici per aria e per terra.

GTA$ e RP tripli nella serie della comunità

Lamette in mostra le migliori opere realizzate dalla comunità di GTA Online con il Creatore di attività. Siamo sempre in cerca delle creazioni più recenti e meglio riuscite. Scopri in basso le nuove aggiunte alla serie della comunità e ottieniper tutta la settimana in queste attività create dai giocatori. Ricorda di taggare le tue creazioni con #communityseries sul Social Club. Bike vs Plane , di Darti1989 Questa modalità può sembrare uno scontro sbilanciato tra una squadra su moto e una flotta di aerei, ma la mancanza di armi della seconda significa che i piloti devono eseguire le loro manovre impeccabilmente per disarcionare i motociclisti. Sumo a due piani , di Cerchio di sicurezza Sumo è la tua passione? Questa modalità offre una dose doppia della popolare modalità con livelli doppi e una selezione di veisecoli tra cui scegliere, ciascuno con dimensioni e velocità proprie per assicurare il massimo del caos. CXB1 DKRX Duckling , di chapmman Il Los Santos Golf Club è stato trasformato in una gara di rallycross pronta a mettere alla prova le capacità dei piloti partecipanti. Consigliata ai veicoli fuoristrada e a qualunque altra cosa dotata di trazione integrale. Bleu_Pistol , di Crappaton Un classico deathmatch con tantissimi ripari. Tieni gli occhi aperti, o potresti finire fulminato. Il Gran Raduno Nazionale , p JettaArts Il rally sarà anche uno sport, ma la creazione di tracciati da rally è una forma d'arte. Questo tracciato si snoda da Paleto Forest a Raton Canyon, con sezioni fuoristrada ed elementi che terranno i piloti sul chi vive. Skytower Fight Club , di PontSangsue7534 Questa modalità Last Team Standing costruita su Pillbox Hill è un caotico scontro ravvicinato. Tieni gli occhi aperti e guarda dietro gli angoli prima di colpire i nemici con tutta la tua forza. Sopravvivenza agli zombi , di The_Amazing_Zeph Affronta un assalto di nemici zombificati in cima al Casinò e Resort Diamond in questa modalità Sopravvivenza ad alto rischio sui tetti. Se vieni sopraffatto, puoi travolgere gli zombi correndo per avere un attimo di tregua.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Questo autosalone nel centro di Los Santos offre una selezione scelta con cura di veicoli. In più, Simeon promette un'esperienza di acquisto a cinque stelle. Confronta statistiche, fai un giro di prova senza impegno e acquista sul posto.

L'inventario di questa settimana del signor Yetarian include la potente supercar Truffade Nero e quattro veicoli disponibili solo da Premium Deluxe Motorsport:

Enus Paragon R (sportivo)

(sportivo) Annis Hellion (fuoristrada)

(fuoristrada) Declasse Vamos (muscle car)

(muscle car) Vero Dinka (fuoristrada)

(fuoristrada) Truffade Nero (supercar, 30% di sconto)

Autosalone Luxury Autos

Bravado Buffalo EVX

Annis S80RR

Questa settimana, nella vetrina dell'elegante autosalone Luxury Autos di Rockford Hills, puoi ammirare la(muscle car) e la(supercar).

Veicoli prova della settimana, veicolo trofeo e ruota fortunata

L'Autoraduno di LS a East Los Santos accoglie appassionati di motori di ogni tipo ed è il posto perfetto per incontrare persone con gli stessi interessi. Prova una serie di veicoli, tra cui quelli di prova della settimana: Bravado Gauntlet Classic (muscle car, 40% di sconto), Vapid FMJ (supercar) e Grotti Itali RSX (sportiva, 30% di sconto).

I piloti che si piazzeranno tra i primi 2 nelle gare dell'Autoraduno di LS per quattro giorni consecutivi, non importa se sfrecciando per le deviazioni delle gare clandestine o tra il traffico degli inseguimenti, riceveranno le chiavi del veicolo trofeo della settimana, la Grotti Turismo Classic (sportiva classica).

Visita il Casinò e Resort Diamond a East Vinewood ogni giorno per approfittare di un giro della ruota fortunata offerto dalla casa. Questa settimana potresti vincere la Pegassi Tempesta , una supercar d'importazione con cui infrangere i limiti di velocità locali con stile.

GTA+

Gli abbonati a GTA+ hanno accesso al Vinewood Club, una nuova esperienza VIP che include accesso alla pregiata selezione di veicoli del Vinewood Car Club. In più, possono godere di tanti altri vantaggi fino al 19 luglio:

Maibatsu MonstroCiti (fuoristrada) e livrea Chepalle Motorsport

Il nuovo terminale operativo dell'Avenger

Colori per cerchioni Camaleonte perla crema e blu/verde cangiante

50% di GTA$ e RP in più nelle missioni del Progetto Overthrow

40% di sconto sulle modifiche dell'Avenger

E molto altro ancora, tra cui il bonus di 500.000 GTA$ accreditato immediatamente dopo il pagamento mensile. Per i dettagli completi sui vantaggi, ti rimandiamo al sito di GTA+.

SCONTI

30% di sconto – Mammoth Mogul (aereo)

(aereo) 30% di sconto – Buckingham Miljet (aereo)

(aereo) 40% di sconto – Bravado Gauntlet Classic (muscle car)

(muscle car) 30% di sconto – Truffade Nero (supercar)

(supercar) 30% di sconto – Grotti Itali RSX (sportiva)

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Mitra tattico

Empia devastatrice

Fucile militare

Cannone a rotaia

Lanciamissili a ricerca

Pistola vintage

Pistola automatica

Giratubi

Mine di prossimità

Bombe adesive

Granate

Giubbotti antiproiettile

(30% di sconto per gli abbonati a GTA+) |(30% di sconto) |

