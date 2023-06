Annunciano Batman: Arkham Trilogy per Nintendo Switch

La raccolta con gli acclamati titoli Batman: Arkham Asylum , Batman: Arkham City, e Batman: Arkham Knight arriverà per la prima volta su una piattaforma Nintendo in un pacchetto definitivo che include tutti i DLC pubblicati finora





Warner Bros. Games e DC hanno annunciato Batman: Arkham Trilogy per Nintendo Switch , una raccolta dei videogiochi pluripremiati di Rocksteady Studios che unisce Batman: Arkham Asylum , Batman: Arkham City , e Batman: Arkham Knight in un unico pacchetto definitivo. Batman: Arkham Trilogy uscirà nell'autunno del 2023 per Nintendo Switch e includerà tutti i contenuti scaricabili (DLC) pubblicati finora per ciascuno dei tre giochi. La trilogia per Nintendo Switch è sviluppata da Turn Me Up Games.

Qui il trailer di Batman: Arkham Trilogy per Nintendo Switch: https://youtu.be/CAKrUkD8vyk

Tutto inizia con Batman: Arkham Asylum , sviluppato da Rocksteady Studios e pubblicato nel 2009. Il gioco ha gettato le basi per l'universo Arkham della DC, che i fan conoscono e amano ancora oggi, e ha fatto vivere ai giocatori un'avventura unica, cupa e suggestiva nelle profondità del famigerato Arkham Asylum . In questa storia originale, i giocatori si muovono nell'ombra vestendo i panni di Batman per instillare il terrore fra i nemici e affrontare il Joker in compagnia dei più temuti criminali di Gotham City, tra cui Harley Quinn, Bane , Killer Croc , Poison Ivy e lo Spaventapasseri, che hanno assunto il controllo del penitenziario.

Batman: Arkham City è il seguito del 2011 creato da Rocksteady Studios che sviluppa ulteriormente l'intensa e ricca atmosfera di Batman: Arkham Asylum . Il gioco consente di sorvolare la vastità di Arkham City, la "casa" di massima sicurezza per tutti i criminali, gangster e geni del male di Gotham City. Con un'incredibile galleria di cattivi che comprende Catwoman, il Joker, l'Enigmista, Due Facce, Harley Quinn, il Pinguino, Mister Freeze e molti altri, il gioco permette di provare cosa significhi essere il Cavaliere Oscuro e fare giustizia tra i reclusi di Arkham City.

Con Batman: Arkham Knight , nel 2015, Rocksteady Studios alza la posta in gioco per il Cavaliere Oscuro e porta a conclusione la pluripremiata trilogia di Batman: Arkham. In questo gran finale dell'arco narrativo di Arkham, il destino di Gotham

City

è in bilico: allo Spaventapasseri si uniscono il Cavaliere di Arkham, che fa il suo debutto da cattivo nell'universo DC di Batman, e famigerati supercriminali DC tra cui Harley Quinn, il Pinguino, Due Facce, Firefly e l'Enigmista. Al fianco del migliore detective del mondo troviamo i suoi più fedeli alleati: il commissario Gordon, Oracolo, Alfred, Lucius Fox, Robin e Nightwing. Il gioco culmina con la resa dei conti definitiva a Gotham City. I giocatori possono calarsi completamente nei panni di Batman grazie alla Batmobile , che si può guidare liberamente nell'ambientazione open-world e che può passare dalla modalità inseguimento ad alta velocità a quella da battaglia.

