Batman: Arkham Trilogy per Nintendo Switch disponibile

Warner Bros. Games e DC annunciano l’arrivo ufficiale di Batman: Arkham Trilogy su Nintendo Switch, che vede per la prima volta la raccolta dei videogiochi pluripremiati di Rocksteady Studios che riunisce insieme i tanto acclamati Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City, e Batman: Arkham Knight in un unico pacchetto definitivo, che include tutti i contenuti scaricabili (DLC) pubblicati finora di tutti e tre i titoli. Batman: Arkham Trilogy per Nintendo Switch è stato sviluppato da Turn Me Up Games.

Inoltre, la raccolta include una nuova skin di Batman ispirata al film della Warner Bros. Pictures del 2022 The Batman, disponibile da oggi in esclusiva su Batman: Arkham Knight su Nintendo Switch e dal 15 dicembre in Batman: Arkham Knight su PlayStation 4, Xbox One, e PC.

Puoi trovare il trailer di Batman: Arkham Trilogy per Nintendo Switch qui: https://www.youtube.com/watch? v=RT2bHTa8fqU

Sviluppato da Rocksteady Studios e rilasciato nel 2009, Batman: Arkham Asylum è il primo capitolo della celebre serie Arkham. Il gioco ha gettato le basi per l'universo Arkham della DC, che i fan conoscono e amano ancora oggi, e ha fatto vivere ai giocatori un'avventura unica, cupa e suggestiva nelle profondità del famigerato Arkham Asylum. In questa storia originale, i giocatori si muovono nell'ombra vestendo i panni di Batman per instillare il terrore fra i nemici e affrontare il Joker in compagnia dei più temuti criminali di Gotham City, tra cui Harley Quinn, Bane, Killer Croc, Poison Ivy e lo Spaventapasseri, che hanno assunto il controllo del penitenziario.

Batman: Arkham City è il seguito del 2011 creato da Rocksteady Studios che sviluppa ulteriormente l'intensa e ricca atmosfera di Batman: Arkham Asylum. Il gioco consente ai giocatori di sorvolare la vastità di Arkham City , la "casa" di massima sicurezza per tutti i criminali, gangster e geni del male di Gotham City. Con un'incredibile galleria dei cattivi di Gotham City, che comprende Catwoman, il Joker, l'Enigmista, Due Facce, Harley Quinn, il Pinguino, Mister Freeze e molti altri, il gioco permette di provare cosa significhi essere il Cavaliere Oscuro e fare giustizia tra i reclusi di Arkham City.

Con Batman: Arkham Knight, nel 2015, Rocksteady Studios alza la posta in gioco per il Cavaliere Oscuro e porta a conclusione la pluripremiata trilogia di Batman: Arkham. In questo gran finale dell'arco narrativo di Arkham, il destino di Gotham City è in bilico: allo Spaventapasseri si uniscono il Cavaliere di Arkham, che fa il suo debutto da cattivo nell'universo DC di Batman, e una serie di famigerati supercriminali DC tra cui Harley Quinn, il Pinguino, Due Facce, Firefly e l'Enigmista. Al fianco del migliore detective del mondo troviamo i suoi più fedeli alleati: il commissario Gordon, Oracolo, Alfred, Lucius Fox, Catwoman, Robin e Nightwing. Il gioco culmina con la resa dei conti definitiva a Gotham City. I giocatori possono calarsi completamente nei panni di Batman grazie alla Batmobile, che si può guidare liberamente tra le strade di Gotham City.

