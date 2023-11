Arriva il trailer di Batman: Arkham Trilogy per Nintendo Switch

Warner Bros. Games e DC hanno svelato oggi il gameplay trailer ufficiale di lancio diBatman: Arkham Trilogy per Nintendo Switch, la raccolta presto in arrivo che riunisce i pluripremiati videogiochi realizzati da Rocksteady Studios Batman: Arkham Asylum,Batman: Arkham City e Batman: Arkham Knight, che sbarcheranno per la prima volta su Nintendo Switch l’1 dicembre.

Il trailer mette in evidenza il gameplay dei tre titoli su Nintendo Switch e consente di dare una prima occhiata al nuovo costume ispirato al film Warner Bros. PicturesThe Batman, che sarà disponibile solo in Batman: Arkham Knight per Nintendo Switch* al lancio dell’1 dicembre e inBatman: Arkham Knight per PlayStation 4, Xbox One e PC dal 15 dicembre.

Puoi trovare il trailer diBatman: Arkham Trilogy per Nintendo Switch qui: https://youtu.be/RT2bHTa8fqU

Sviluppato da Rocksteady Studios e pubblicato nel 2009,Batman: Arkham Asylum è il punto di partenza su cui poggiano le basi per l'Arkhamverse della DC che oggi i fan conoscono e amano, e introduce i giocatori in un'avventura unica, oscura e suggestiva che porta i giocatori nelle profondità del famigerato Arkham Asylum. Caratterizzato da una storia originale, i giocatori si muovono nell'ombra nei panni di Batman per instillare paura tra i nemici e affrontare i cattivi più famosi di Gotham City tra cui Joker, Harley Quinn, Bane, Killer Croc, Poison Ivy e Spaventapasseri, che hanno preso il controllo del manicomio.

Batman: Arkham City è il seguito realizzato da Rocksteady Studios nel 2011. Basato sulle fondamenta intense e suggestive di Batman: Arkham Asylum, il gioco fa volare i giocatori attraverso l'estesa Arkham City, la "casa" di massima sicurezza per tutti i teppisti, i gangster e le folli menti criminali di Gotham City. Con un'incredibile Galleria dei Ladri dei criminali più pericolosi di Gotham City, tra cui Catwoman, Joker, l'Enigmista, Due Facce, Harley Quinn, Il Pinguino, Mr. Freeze e molti altri, il gioco consente ai giocatori di essere Il Cavaliere Oscuro e assicurare alla giustizia coloro che sono confinati ad Arkham City.

Batman: Arkham Knight alza la posta in gioco per Il Cavaliere Oscuro nel finale della trilogia di Rocksteady Studios. In questa epica conclusione dell'arco narrativo dell'Arkhamverse, il destino di Gotham City è in bilico mentre allo Spaventapasseri si unisce l'Arkham Knight, che fa il suo malvagio debutto nell'universo di Batman della DC, così come un elenco di famigerati supercriminali DC tra cui Harley Quinn, Il Pinguino, Due Facce, Firefly e l'Enigmista.

Insieme al più grande detective del mondo ci sono i suoi più stretti alleati, il commissario Gordon, Oracle, Alfred, Lucius Fox, Catwoman, Robin e Nightwing. Il gioco culmina nello scontro finale a Gotham City e introduce i giocatori all'esperienza completa di Batman, con una Batmobile guidabile in tutto il gioco open world e capace di trasformarsi dalla modalità Inseguimento ad alta velocità alla modalità Battaglia di livello militare.



