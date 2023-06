CD PROJEKT e Futuregames Warsaw per l'istruzione dei videogiochi

CD PROJEKT unisce le forze con Futuregames Warsaw per promuovere l'istruzione nel settore dei videogiochi





CD PROJEKT ha annunciato oggi che unirà le forze con Futuregames Warsaw, la divisione polacca di una delle migliori scuole di sviluppo di giochi certificate Rookies al mondo, come principale partner strategico, con l'obiettivo di promuovere, supportare e lavorare insieme per espandere l'accesso all'istruzione nei vari campi dell'industria dei videogiochi.Futuregames, un'accademia di sviluppo di giochi originaria della Svezia, offre un'intera gamma di diversi tipi di istruzione ea molti livelli diversi, da corsi brevi per professionisti esperti a programmi a tempo pieno per aspiranti sviluppatori di giochi che hanno appena iniziato nel settore. Con il supporto di CD PROJEKT, la nuova filiale di Futuregames con sede a Varsavia offrirà corsi di programmazione di giochi, design e arte. Le lezioni si terranno in inglese, in loco a Varsavia, e saranno aperte a tutti i cittadini dell'UE e ai titolari di visto per studenti in corso di validità. I primi corsi inizieranno a settembre, con i partecipanti di Futuregames Warsaw che potranno creare un totale di quattro giochi, tutti utilizzando software e hardware di sviluppo di giochi di livello professionale forniti, con i loro creatori che manterranno la piena proprietà dei giochi che realizzano.Grazie al coinvolgimento di CD PROJEKT, Futuregames Warsaw sarà in grado di offrire uno sconto del 50% sulle tasse universitarie di tutti gli studenti nel primo anno della partnership. La società fornirà inoltre borse di studio Futuregames fino a nove degli studenti con le migliori prestazioni nel secondo anno della partnership, oltre a offrire 30 settimane di stage ai partecipanti al corso presso CD PROJEKT RED, lo studio dietro la serie di giochi The Witcher Cyberpunk e 2077 . Il processo di iscrizione è ancora aperto e tutti gli interessati possono fare domanda qui .Con quasi 25 anni di esperienza, Futuregames si è costantemente classificata come uno dei migliori fornitori di formazione nel settore dei giochi al mondo. Oltre a CD PROJEKT, gli studi che lavorano con Futuregames includono nomi come Avalanche Studios, King, Ubisoft, EA DICE, Starbreeze Studios, Epic Games, Hazelight e altri.

