CD PROJEKT RED a Lucca Comics & Games 2022

CD PROJEKT RED, creatori della serie di giochi The Witcher, Cyberpunk 2077 e GWENT: The Witcher Card Game, invitano i giocatori e i giornalisti a Lucca Comics & Games 2022, durante il quale lo studio ospiterà una serie di attività a tema sui titoli dello studio e sulla sua storia.



Il festival Lucca Comics & Games 2022, che si svolgerà dal 28 ottobre al 1° novembre, vedrà ancora una volta la città di Lucca trasformarsi in una capitale del gioco e della cultura pop del fumetto. Quest'anno, CD PROJEKT RED parteciperà all'evento come parte della celebrazione del 20° anniversario dello studio.



Le attività organizzate dalla società polacca di sviluppo di videogiochi si terranno a Villa Bottini. Il giardino servirà da teletrasporto a Toussaint, che i giocatori hanno potuto esplorare in Blood & Wine, la seconda espansione di The Witcher 3: Wild Hunt. I visitatori potranno partecipare a una coinvolgente caccia al tesoro a tema Witcher, prendere parte a varie attività di crafting e partecipare ad altre attrazioni, il tutto portato in vita con l'aiuto di esperti professionisti del gioco di ruolo dal vivo e cosplayer. All'interno della villa, CD PROJEKT RED ospiterà una mostra speciale con molti manufatti rari e mai visti prima che abbracciano 20 anni di storia dello studio, oltre a una galleria d'arte di Cyberpunk 2077 e The Witcher che esporrà opere di ispirazione storica di entrambi i franchise. Durante l'evento si svolgeranno anche diversi panel con ospiti invitati da CD PROJEKT RED



Lucca Comics & Games 2022 ospiterà anche una serata con le musiche di The Witcher 3: Wild Hunt e delle sue espansioni. Il concerto si terrà al Palazzetto Dello Sport su un palco tecnologicamente avanzato e sarà diretto da Eimear Noone, la prima donna a dirigere gli Academy Awards. I brani saranno eseguiti dai musicisti dell'Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole, accompagnati dalla band folk metal polacca Percival Schuttenbach.



Il 29 ottobre, CD PROJEKT RED ospiterà un Community Party ufficiale per i membri invitati della comunità dello studio per parlare, incontrare i membri di RED e trovare una conclusione rilassante a una giornata di eventi altrimenti molto intensa.



I biglietti per i visitatori di Lucca Comics & Games 2022 e le modalità di accredito per i media sono disponibili sul sito ufficiale del festival. Ogni biglietto consente l'accesso a tutte le attrazioni ospitate da CD PROJEKT RED a Villa Bottini e nel suo giardino. I biglietti per il concerto potranno essere acquistati separatamente sul sito di Lucca Comics & Games in futuro.



