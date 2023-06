UNDAWN è ora disponibile

UNDAWN, NUOVA AVVENTURA POST APOCALITTICA DI LEVEL INFINITE, È ORA DISPONIBILE



Esplorazione, adattamento e sopravvivenza in un Ecco il nuovo RPG survival open world dove esplorazione e adattamento saranno la chiave per la sopravvivenza, il tutto a insieme a Will Smith





Level Infinite e LightSpeed Studios, danno il benvenuto ai sopravvissuti in Undawn. GDR di sopravvivenza open-world free-to-play ora disponibile su dispositivi iOS e Android ,dotato anche di una versione per PC disponibile su Steam e sul sito ufficiale

In Undawn , i giocatori devono collaborare con altri sopravvissuti in un mondo invaso dagli infetti. Il gioco combina esperienze PvP e PvE, mentre i giocatori combattono contro la duplice minaccia delle orde di infetti e degli umani avversari in una lotta per la sopravvivenza in questa landa apocalittica. Realizzato con Unreal Engine, Undawn trasporta i sopravvissuti in un enorme ambiente senza confini, pieno di terreni ed ecosistemi diversi. Utilizzando un robusto sistema di costruzione libera che comprende più di 1.000 tipi di arredi, oggetti e strutture, i giocatori dovranno collaborare per costruire le loro case e fondare una nuova civiltà.



"Con Undawn , il team ha intrapreso l'ambiziosa missione di creare un RPG open-world che ridefinisse il genere survival" , ha dichiarato Anthony Crouts, Sr. Director Marketing di Level Infinite. Direttore marketing di Level Infinite. "Non vediamo l'ora che i giocatori possano sperimentare tutti i vari aspetti del gioco per immergersi a pieno in questa enorme avventura post-apocalittica".

Durante la loro audace avventura, i giocatori incontreranno il leggendario sopravvissuto Trey Jones, interpretato dalla star mondiale del cinema Will Smith. Trey fungerà da guida per aiutare gli altri sopravvissuti a navigare nel mondo quattro anni dopo un disastro globale. Per resistere alla lotta contro gli infetti, i sopravvissuti si sono divisi in diverse fazioni, ognuna con le proprie regole di sopravvivenza. Nei panni di un membro della celebre Raven Squad, i giocatori devono affrontare i membri dei Clown, degli Eagles, dei Night Owls e dei Reivers per conquistare il territorio e superare alcune delle notti più buie della storia dell'umanità.

