Nuovo trailer per l'open world survival RPG Undawn

Level Infinite, gaming brand dedicato alla realizzazione di videogiochi di alta qualità per un’audience globale, e LightSpeed Studios, uno degli sviluppatori più innovativi e di maggior successo del mondo, hanno presentato un nuovo trailer per l’imminente open-world survival RPG Undawn.



n Undawn, i giocatori esploreranno un mondo distrutto ambientato quattro anni dopo un disastro globale. Il gioco combina esperienze PvP e PvE, mentre i giocatori affrontano la duplice minaccia delle orde infette e degli umani avversari in una lotta per la sopravvivenza in questa terra desolata.



Progettato con Unreal Engine, Undawn trasporta i giocatori in un mondo enorme pieno di aree diverse come pianure, miniere, deserti, paludi e città abbandonate, ognuna con ecosistemi e pericoli diversi. I giocatori saranno costretti a sfidare pioggia, caldo, neve e tempeste, tenendo traccia degli indicatori di sopravvivenza del proprio personaggio per rimanere in vita contro ogni avversità. Grazie a un solido sistema di costruzione di basi con oltre 1.000 tipi e stili di arredamento e strutture, i sopravvissuti dovranno collaborare per ricostruire le loro case e fondare una nuova civiltà. Per proteggere la loro casa, i loro alleati e ciò che resta dell'umanità, i giocatori dovranno utilizzare un'ampia varietà di armi e armature. Oltre alle armi standard, i sopravvissuti potranno utilizzare anche altre attrezzature tattiche, tra cui armi da mischia, droni, bombe esca, torrette automatiche e molto altro ancora.Il gioco sarà disponibile gratuitamente con acquisti in-app per dispositivi iOS e Android, oltre che per PC.Il trailer appena pubblicato celebra l'inizio della fase finale di sviluppo con un test Closed Beta in corso in alcuni paesi selezionati al di fuori dell'Europa occidentale. La data di uscita e ulteriori informazioni verrà svelata molto presto.

