UNDAWN arriva il 15 giugno

PREPARATEVI ALL’APOCALISSE



Pre-registrazioni ora disponibili per sbloccare contenuti speciali prima del lancio



Oggi, Level Infinite e LightSpeed Studios, annunciano l’open-world survival RPG Undawn, in arrivo in tutto il mondo il 15 giugno 2023. I giocatori che procederanno con le pre-registrazioni avranno accesso ad alcune speciali ricompense una volta che il gioco sarà disponibile.

Nel mondo post-apocalittico di Undawn, i sopravvissuti si sono divisi in diverse fazioni, ognuna con le proprie regole di sopravvivenza. Nei panni di un membro della storica Raven Squad, i giocatori dovranno affrontare i membri dei Clown, degli Eagles, dei Night Owls e dei Reivers per conquistarne il territorio e superare alcune delle notti più buie della storia dell'umanità. Per proteggere la loro casa, i loro alleati e ciò che resta dell'umanità, questi sopravvissuti dovranno utilizzare un'ampia varietà di armi e armature. Oltre alle armi standard, i giocatori potranno utilizzare anche equipaggiamenti tattici come armi da mischia, droni, bombe esca, torrette automatiche e tanto altro ancora.

Durante la loro ambiziosa avventura, i giocatori incontreranno il leggendario sopravvissuto Trey Jones, interpretato dalla star mondiale del cinema Will Smith. Trey fungerà da guida per aiutare gli altri sopravvissuti a muoversi nel mondo quattro anni dopo un disastro globale. In questa nuova civiltà, i giocatori esploreranno un vasto open world pieno di ambienti diversi come pianure, miniere, deserti, paludi e città abbandonate, ognuno con ecosistemi e pericoli unici. I sopravvissuti dovranno essere pronti a sfidare pioggia, caldo, neve e tempeste, controllando la salute e il benessere del proprio personaggio per rimanere in vita contro le avversità.

Pre-registratevi ora per sbloccare premi esclusivi, tra cui valuta di gioco, munizioni, medicine, cosmetici e altre risorse. I premi verranno assegnati una volta raggiunto un certo traguardo di registrazioni, divise in differenti step. I giocatori riceveranno premi più consistenti in base al livello raggiunto. Undawn è un'esperienza mobile free-to-play in arrivo su dispositivi iOS e Android il 15 giugno 2023.

