Intel - aggiornamento in vista del lancio di Meteor Lake

Una nuova era per Intel Core, Intel Evo e Intel vPro con il più grande aggiornamento di branding degli ultimi 15 anni



Il nuovo brand Intel Core Ultra per i processori client più avanzati.

Branding semplificato per i processori Intel Core nei prodotti client mainstream.

Passaggio al tiering dei processori Intel 3/5/7/9 a partire dalla prossima generazione.

Evoluzione del brand della piattaforma Intel Evo™ Edition per progetti verificati Evo.

Presentazione delle etichette Intel vPro® Enterprise e Intel vPro® Essentials per i dispositivi professionali.

La notizia: Intel annuncia oggi un significativo aggiornamento dei propri brand di processori per il client computing con il lancio di Intel® Core™ Ultra e Intel® Core™. Il nuovo branding sarà adottato con i prossimi processori con architettura Meteor Lake.“La nostra roadmap di prodotti client mostra come Intel dia priorità all'innovazione e alla leadership tecnologica con prodotti come Meteor Lake, incentrati sull'efficienza energetica e sull'intelligenza artificiale su grande scala. Per allinearci meglio alle nostre strategie di prodotto, stiamo introducendo una struttura di branding che aiuterà gli acquirenti di PC a scegliere il meglio della nostra tecnologia più recente e delle nostre offerte tradizionali– Caitlin Anderson, vice president e general manager, Client Computing Group Sales di Intel.A proposito del nuovo branding: La nuova struttura di branding per i prodotti client comprende diversi importanti aggiornamenti. Tra questi:Perché è importante: Meteor Lake rappresenta un punto di svolta nella roadmap dei processori client di Intel. Sarà infatti il primo a essere prodotto sul nuovo nodo di processo Intel 4. È inoltre il primo progetto di chiplet client con la tecnologia di packaging avanzato Foveros 3D e offrirà maggiore efficienza energetica e prestazioni grafiche. È anche il primo processore client Intel dotato di un motore AI dedicato: Intel® AI Boost.La nuova struttura di branding è pensata per la futura roadmap delle tecnologie client di Intel. Questi cambiamenti rendono più facile per gli utenti identificare le soluzioni client più adatte alle loro esigenze dall'ecosistema di partner di Intel. E lo farà sottolineando l'importanza del brand Intel Core, punto di riferimento del settore dei PC per quasi due decenni.

