Xbox Game Pass in arrivo su GeForce NOW

Age of Empires IV: Anniversary Edition" e "Dordogne" ora disponibili per lo streaming

Come preannunciato la scorsa settimana, sono in arrivo grandi notizie in occasione di questo GFN Thursday: annunciato nel fine settimana, il Game Pass di Xbox arriva finalmente su GeForce NOW , ampliando la libreria di giochi per i giocatori Xbox e PC su tutti i dispositivi! Gli utenti riceveranno anche Age of Empire IV: Anniversary Edition e Dordogne questa settimana, disponibili in streaming a partire da oggi.Game Pass con GeForce NOW PerformanceGli utenti saranno presto in grado di trasmettere in streaming i titoli per PC del catalogo Game Pass con le impareggiabili prestazioni garantite da GeForce NOW. Il Microsoft Store diventa quindi l'ultima piattaforma digitale supportata da GeForce NOW, aggiungendosi a Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, GOG.com e altri ancora. Gli utenti che possiedono titoli per PC supportati da quest'ultimo negozio digitale o dall'abbonamento Game Pass saranno in grado di riprodurre in streaming questi giochi per PC istantaneamente dal cloud, senza ulteriori acquisti.Con centinaia di giochi per PC all’interno del catalogo Game Pass, assicuratevi di rimanere sintonizzati su GFN Thursday per non perdere le ultime novità.I giocatori di Xbox e PC saranno in grado di eseguire lo streaming di questi titoli per PC su tutti i loro dispositivi, con la flessibilità di passare da PC poco performanti, Mac, smart TV, Chromebook, smartphone e altro ancora, come parte della partnership tra NVIDIA e Microsoft per offrire più scelta ai giocatori di tutto il mondo .Costruite il vostro impero - e la vostra libreria!Age of Empires IV: Anniversary Edition è il primo titolo del pluripremiato franchise di strategia in tempo reale di Xbox ad arrivare nel cloud, disponibile in streaming a risoluzioni 4K e ultrawide per gli utenti Ultimate . Portando il gioco di strategia in tempo reale a un livello superiore, l'Anniversary Edition contiene tutti gli ultimi aggiornamenti, tra cui nuove civiltà - gli Ottomani e i Maliani - mappe, lingue, sfide e altro ancora. In entrambi i giochi è possibile sfidare altri aspiranti conquistatori in campagne online competitive o cooperative.Ecco i titoli in arrivo nel cloud questa settimana:Dordogne (nuovo lancio su Steam )Age of Empires IV: Anniversary Edition ( Steam )

