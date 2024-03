Diablo IV arriva su Xbox Game Pass

Impugna le armi per la feroce battaglia tra il Paradiso e gli Inferi in Diablo IV, disponibile ora per Xbox e PC con Xbox Game Pass Ultimate, PC con Game Pass e Xbox Game Pass per chi ha un abbonamento su console.

Gioca ora per goderti l'acclamata serie di missioni, esplora un ampio mondo condiviso e scopri gli aggiornamenti stagionali ai contenuti con cadenza regolare che portano nuovi oggetti, nemici, meccaniche e altro ancora al gioco.

Con il cross-play e i progressi condivisi puoi riprendere l'avventura o giocare con amici e amiche di qualunque piattaforma.

L'anno scorso Diablo IV è diventato il gioco Blizzard venduto più rapidamente durante il lancio a giugno.

Più avanti nel corso dell'anno uscirà la sua prima espansione, Vessel of Hatred, che proseguirà la sua cupa storia e approfondirà ulteriormente i piani demoniaci del Primo Maligno Mefisto.

Non vediamo l'ora di farti sapere di più sull'espansione quest'estate, ma nel frattempo, puoi gettarti direttamente nella Stagione dei Costrutti per trucidare demoni!